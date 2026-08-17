Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस कंपनी के हाथ लगा ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर, शेयर में आई तेजी; क्या आपका है दांव?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • शेयर प्रदर्शन की बात करें तो L&amp;T (Larsen &amp; Toubro) का शेयर NSE पर फिलहाल ₹4,061.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है
  • आज शेयर में ₹4.20 यानी 0.10% की मामूली तेजी दर्ज की गई है
  • ₹15,000 करोड़ से अधिक के बड़े मिडिल ईस्ट ऑफशोर प्रोजेक्ट की खबर के बीच शेयर में हल्की मजबूती देखने को मिली है
Larsen and Toubro Ltd
L&T के हाथ लगा ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर।

L&T (Larsen & Toubro) को मिडिल ईस्ट से एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि उसकी एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर यूनिट को ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का ‘अल्ट्रामेगा’ ऑर्डर मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद निवेशकों की नजर एक बार फिर L&T के शेयर पर टिक गई है। कंपनी के मुताबिक, इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिडिल ईस्ट सेक्टर में कई ऑफशोर फैसिलिटीज का विकास किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग यानी EPCIC गतिविधियों से जुड़ा है। आसान भाषा में समझें तो L&T को इस प्रोजेक्ट में डिजाइन तैयार करने से लेकर जरूरी सामान की खरीद, निर्माण, समुद्र में इंस्टॉलेशन और पूरे सिस्टम को चालू करने तक की जिम्मेदारी निभानी होगी।

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि प्रोजेक्ट के फैब्रिकेशन का एक बड़ा हिस्सा L&T की एडवांस और एंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं फैब्रिकेशन सुविधाओं में किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर का फायदा केवल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी की घरेलू निर्माण क्षमता और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा।

ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट से 'हरियाली' रूठी, सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक की गिरावट
ये भी पढ़ें:सचिन तेंदुलकर के लगाए ₹5 करोड़ बने 31 करोड़ से ज्यादा, अब शेयर का नया रिकॉर्ड

L&T की एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर यूनिट को दुनिया के अलग-अलग बाजारों में बड़े और जटिल ऑफशोर प्रोजेक्ट्स का अनुभव है। कंपनी ने फिक्स्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म, सबसी पाइपलाइन और स्ट्रक्चर, पुराने प्रोजेक्ट्स के अपग्रेड एवं मॉडिफिकेशन, डीप-वॉटर सबसी स्ट्रक्चर और पाइपलाइन तथा डीकमीशनिंग जैसे काम किए हैं। यही अनुभव मिडिल ईस्ट के इस नए प्रोजेक्ट में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट दुनिया के प्रमुख ऊर्जा बाजारों में शामिल है और यहां भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जा रहा है।

L&T का यह नया ऑर्डर इसी बढ़ते निवेश का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी के एनर्जी हाइड्रोकार्बन डिविजन के होल-टाइम डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड टी. माधव दास ने कहा कि यह ऑर्डर मिडिल ईस्ट में इस समय चल रहे सबसे महत्वपूर्ण ऑफशोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। उनके मुताबिक, प्रोजेक्ट का साइज कंपनी की गहरी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, एंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्षमता और अलग-अलग कामों के बीच बेहतरीन तालमेल की मांग करती है।

L&T के लिए यह ऑर्डर ऐसे समय में आया है, जब ग्लोबल लेवल पर एनर्जी की डिमांड और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था में तेल और गैस सेक्टर की अहम भूमिका है, लेकिन भविष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए पुराने और नए दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी है। ऑफशोर फैसिलिटीज विकसित करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल और पूंजी-इंटेंसिव काम होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंपनियों को समुद्र की परिस्थितियों, सेफ्टी नॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और तय समयसीमा के भीतर निर्माण जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है।

L&T का इस सेक्टर में पुराना अनुभव कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकता है। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य के रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि, किसी एक ऑर्डर के आधार पर शेयर में तेजी या भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

शेयर बाजार की बात करें तो सोमवार को L&T के शेयर में हल्की कमजोरी दिखाई दी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 11:42 बजे BSE पर कंपनी का शेयर ₹4,039.05 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹23.65 यानी करीब 0.58% नीचे था, यानी ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद उस समय शेयर में तत्काल बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। इसका कारण यह हो सकता है कि बाजार केवल ऑर्डर मिलने की खबर नहीं, बल्कि कंपनी की कमाई, मार्जिन, ऑर्डर बुक की क्वॉलिटी, प्रोजेक्ट की समयसीमा और भविष्य की ग्रोथ को भी ध्यान में रखकर शेयर का मूल्यांकन करता है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

शेयर प्रदर्शन की बात करें तो Larsen & Toubro (L&T) का शेयर NSE पर फिलहाल ₹4,061.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोमवार को खबर लिखे जाते समय इसके शेयर में ₹4.20 यानी 0.10% की मामूली तेजी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 200 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में
ये भी पढ़ें:100 शेयर के बन गए 600 शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बना शेयर

L&T का यह मेगा ऑर्डर कंपनी के एनर्जी हाइड्रोकार्बन कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट, मिडिल ईस्ट में बड़े ऑफशोर डेवलपमेंट और कंपनी की मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता मिलकर L&T के कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़े ऑर्डर का मतलब सीधे उतने ही रुपये का मुनाफा नहीं होता। प्रोजेक्ट की लागत, मार्जिन, एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो जैसे पहलू भी कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसलिए L&T के शेयर में निवेश का फैसला केवल इस एक ऑर्डर के आधार पर लेने के बजाय कंपनी के तिमाही नतीजों, ऑर्डर बुक, मार्जिन और वैल्यूएशन को देखकर करना बेहतर होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।