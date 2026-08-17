इस कंपनी के हाथ लगा ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर, शेयर में आई तेजी; क्या आपका है दांव?

L&T (Larsen & Toubro) को मिडिल ईस्ट से एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि उसकी एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर यूनिट को ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का ‘अल्ट्रामेगा’ ऑर्डर मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद निवेशकों की नजर एक बार फिर L&T के शेयर पर टिक गई है। कंपनी के मुताबिक, इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिडिल ईस्ट सेक्टर में कई ऑफशोर फैसिलिटीज का विकास किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग यानी EPCIC गतिविधियों से जुड़ा है। आसान भाषा में समझें तो L&T को इस प्रोजेक्ट में डिजाइन तैयार करने से लेकर जरूरी सामान की खरीद, निर्माण, समुद्र में इंस्टॉलेशन और पूरे सिस्टम को चालू करने तक की जिम्मेदारी निभानी होगी।

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि प्रोजेक्ट के फैब्रिकेशन का एक बड़ा हिस्सा L&T की एडवांस और एंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं फैब्रिकेशन सुविधाओं में किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर का फायदा केवल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी की घरेलू निर्माण क्षमता और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा।

L&T की एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर यूनिट को दुनिया के अलग-अलग बाजारों में बड़े और जटिल ऑफशोर प्रोजेक्ट्स का अनुभव है। कंपनी ने फिक्स्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म, सबसी पाइपलाइन और स्ट्रक्चर, पुराने प्रोजेक्ट्स के अपग्रेड एवं मॉडिफिकेशन, डीप-वॉटर सबसी स्ट्रक्चर और पाइपलाइन तथा डीकमीशनिंग जैसे काम किए हैं। यही अनुभव मिडिल ईस्ट के इस नए प्रोजेक्ट में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट दुनिया के प्रमुख ऊर्जा बाजारों में शामिल है और यहां भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जा रहा है।

L&T का यह नया ऑर्डर इसी बढ़ते निवेश का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी के एनर्जी हाइड्रोकार्बन डिविजन के होल-टाइम डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड टी. माधव दास ने कहा कि यह ऑर्डर मिडिल ईस्ट में इस समय चल रहे सबसे महत्वपूर्ण ऑफशोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। उनके मुताबिक, प्रोजेक्ट का साइज कंपनी की गहरी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, एंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्षमता और अलग-अलग कामों के बीच बेहतरीन तालमेल की मांग करती है।

L&T के लिए यह ऑर्डर ऐसे समय में आया है, जब ग्लोबल लेवल पर एनर्जी की डिमांड और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था में तेल और गैस सेक्टर की अहम भूमिका है, लेकिन भविष्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए पुराने और नए दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी है। ऑफशोर फैसिलिटीज विकसित करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल और पूंजी-इंटेंसिव काम होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंपनियों को समुद्र की परिस्थितियों, सेफ्टी नॉर्म्स, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और तय समयसीमा के भीतर निर्माण जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है।

L&T का इस सेक्टर में पुराना अनुभव कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकता है। इतना बड़ा ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य के रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि, किसी एक ऑर्डर के आधार पर शेयर में तेजी या भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

शेयर बाजार की बात करें तो सोमवार को L&T के शेयर में हल्की कमजोरी दिखाई दी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 11:42 बजे BSE पर कंपनी का शेयर ₹4,039.05 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹23.65 यानी करीब 0.58% नीचे था, यानी ₹15,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद उस समय शेयर में तत्काल बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। इसका कारण यह हो सकता है कि बाजार केवल ऑर्डर मिलने की खबर नहीं, बल्कि कंपनी की कमाई, मार्जिन, ऑर्डर बुक की क्वॉलिटी, प्रोजेक्ट की समयसीमा और भविष्य की ग्रोथ को भी ध्यान में रखकर शेयर का मूल्यांकन करता है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

शेयर प्रदर्शन की बात करें तो Larsen & Toubro (L&T) का शेयर NSE पर फिलहाल ₹4,061.20 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोमवार को खबर लिखे जाते समय इसके शेयर में ₹4.20 यानी 0.10% की मामूली तेजी दर्ज की गई है।