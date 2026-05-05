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हर शेयर पर ₹38 का डिविडेंड दे रही यह कंपनी, ₹89772 करोड़ का है ऑर्डर बुक

May 05, 2026 09:45 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 3% घटकर 5325.60 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने ₹2 की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹38 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

हर शेयर पर ₹38 का डिविडेंड दे रही यह कंपनी, ₹89772 करोड़ का है ऑर्डर बुक

L&T result: इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) आधार पर 3% घटकर 5325.60 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹5497.26 करोड़ था। मार्च तिमाही में ऑपरेशंस से कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू YoY आधार पर 11.25% बढ़कर ₹82762.16 करोड़ हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में रेवेन्यू ₹74392.28 करोड़ था। कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है।

डिविडेंड का ऐलान

लार्सन एंड टुब्रो के बोर्ड ने मार्च 2026 में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने ₹2 की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹38 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कंपनी यह डिविडेंड 10 जून, 2026 को होने वाली अगली सालाना आम बैठक (AGM) में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिलने के बाद देगी। फाइनल डिविडेंड के लिए पेमेंट पाने के हकदार शेयरहोल्डर्स को तय करने की रिकॉर्ड डेट 22 मई, 2026 तय की गई है।

ऑर्डर बुक

लार्सन एंड टुब्रो ने बताया कि इस तिमाही के दौरान कुल ऑर्डर इनफ्लो ₹89,772 करोड़ रहा। कंपनी ने कहा कि इस तिमाही में कई सेक्टरों में बड़े प्राइस के ऑर्डर मिले, जिनमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग शामिल हैं। इसके अलावा, सड़क और रनवे, शहरी परिवहन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हाइड्रोकार्बन ऑनशोर बिजनेस शामिल हैं। कंपनी के पास इंटरनेशनल ऑर्डर ₹59,994 करोड़ के हैं। FY26 तक लार्सन एंड टुब्रो की कुल ऑर्डर बुक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर ₹7,40,327 करोड़ पर पहुंच गई।

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क्या कहा कंपनी के चेयरमैन ने?

लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एसएन सुब्रमण्यन ने कहा- यह साल बहुत मजबूत तरीके से खत्म हुआ, जिसमें सभी सेगमेंट्स में अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का साथ मिला। इस साल ऑर्डर का इनफ्लो रिकॉर्ड ₹4 लाख करोड़ से अधिक रहा। यह हमारी रणनीति का साफ सबूत है। हालांकि, कंपनी ने यह भी कहा कि भारत की GDP ग्रोथ को लगातार बनी घरेलू मांग और सरकारी पूंजी खर्च का साथ मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर के निवेश में भी सुधार हुआ है। कंपनी को आगे भी मजबूत आर्थिक ग्रोथ की उम्मीद है।

शेयर पर रहेगी नजर

मंगलवार को बीएसई पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयर 1.07% की गिरावट के साथ ₹4,056.15 पर बंद हुए जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स में 0.33% की गिरावट दर्ज की गई। अब बुधवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो ने नतीजों की घोषणा बाजार बंद होने के बाद की है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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