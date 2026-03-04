Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान-अमेरिका युद्ध की ‘चपेट’ में आया यह धाकड़ स्टॉक, आज 7% गिरा दाम, क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स

Mar 04, 2026 10:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Larsen & Toubro Ltd Share price: देश की धाकड़ इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बुधवार को 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

ईरान-अमेरिका युद्ध की ‘चपेट’ में आया यह धाकड़ स्टॉक, आज 7% गिरा दाम, क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स

Larsen & Toubro Ltd Share price: देश की धाकड़ इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बुधवार को 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन था जब कंपनी के शेयरों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आज बुधवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 3981 रुपये के लेवल पर खुले थे। लार्सन एंड टुब्रो का इंट्रा-डे लो लेवल 3760.10 रुपये रहा है। आइए जानते हैं कि आगे कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसे रह सकता है? एक्सपर्ट्स इस स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं?

ये भी पढ़ें:ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से कराह रहा शेयर बाजार, गिरावट के पीछे 4 बड़ी वजह

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों को Outperform रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने इस इंफ्रा स्टॉक के लिए 4910 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लार्सन एंड टुब्रो का 37 प्रतिशत वर्क ऑर्डर तीसरी तिमाही तक मिडिल ईस्ट से रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान कंपनी का खाड़ी के देशों में मौजूदगी तेजी के साथ बढ़ी है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस समय यह बताना कठिन होगा कि मौजूदा युद्ध का कितना प्रभाव कंपनी पर पड़ेगा। लेकिन युद्ध आगे बढ़ने का प्रेशर कंपनी पर बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:25139% का रिटर्न, बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी

सीएलएसए ने भी आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज हाउस ने 4842 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस स्टॉक में तेजी के साथ गिरावट बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है। मौजूदा समय में भारत के लार्ज कैप कंपनियों में यह स्टॉक सबसे सस्ता हो चुका है।

1 साल में दिया है 18 प्रतिशत का रिटर्न

भले ही लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 4440 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2967.65 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5.23 लाख करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:6 एडवांस हेलीकॉप्टर और मिसाइल खरीद रहा है भारत, इस कंपनी से हुई डील

5 साल में एल एंड टी के शेयरों की कीमतों में 160 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 377 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Crash Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,