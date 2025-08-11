Larsen and Toubro gets more than 15000 crore rupee work from adani Power अडानी पावर ने इस कंपनी को दिया ₹15000 करोड़ से अधिक का काम, शेयरों में 1% की तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Larsen and Toubro gets more than 15000 crore rupee work from adani Power

अडानी पावर ने इस कंपनी को दिया ₹15000 करोड़ से अधिक का काम, शेयरों में 1% की तेजी

शेयर बाजारों को दी जानकारी के अनुसार अडानी पावर ने 15000 करोड़ रुपये से अधिक का वर्क ऑर्डर Larsen and Toubro को दिया है। इस बड़े वर्क ऑर्डर का असर भी लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में देखने को मिला है। 

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 02:06 PM
share Share
Follow Us on
अडानी पावर ने इस कंपनी को दिया ₹15000 करोड़ से अधिक का काम, शेयरों में 1% की तेजी

अडानी पावर (Adani Power Ltd) ने Larsen and Toubro को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अडानी ग्रुप की कंपनी ने 11 अगस्त यानी आज इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। शेयर बाजारों को दी जानकारी के अनुसार अडानी पावर ने 15000 करोड़ रुपये से अधिक का वर्क ऑर्डर Larsen and Toubro को दिया है। इस बड़े वर्क ऑर्डर का असर भी लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का भाव आज 1 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ दिन में 3666.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। इससे पहले सोमवार की सुबह बीएसई में यह स्टॉक 3608.10 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था।

ये भी पढ़ें:10 टुकड़ों में बंटेगा पेनी स्टॉक, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर बोनस भी, आज 5% उछला दाम

क्या हैं वर्क ऑर्डर डीटेल्स

लार्सन टुब्रो ने बताया है कि अडानी पावर ने उन्हें 8 थर्मल पावर यूनिट्स बनाने का काम दिया है। एक यूनिट्स की क्षमता 800 मेगावाट होगी। यानी कुल 6400 मेगावाट की क्षमता सेटअप इस प्रोजेक्ट के जरिए तैयार करना है।

जून क्वार्टर में लार्सन टुब्रो का प्रदर्शन कैसा रहा?

एल एंड टी ने दी जानकारी में कहा है कि जून तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 29.90 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून के दौरान इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3617 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2786 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू की बात करें तो कंपनी ने दी जानकारी में कहा है पहली तिमाही में यह 63,678 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 15.50 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी दौरान एल एंड टी का कुल रेवन्यू 55,119 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:Q1 रिजल्ट के बाद इस स्टॉक पर टूट पड़े हैं निवेशक, आज 20% चढ़ा भाव

एल एंड टी का EBITDA जून तिमाही में 12.50 प्रतिशत की उछाल के बाद 6316 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले यह 5615 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, बीते 6 महीने के दौरान लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Adani Power Adani Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।