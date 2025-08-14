लैरी एलिसन को बड़ा झटका, और दूर हुआ अरबपति नंबर-1 का ताज

Billionaire List: एलन मस्क के अरबपति नंबर-1 के ताज के लिए खतरा बन रहे लैरी एलिसन को 9.62 अरब डॉलर का तगड़ा झटका लगा है। मस्क और एलिसन के बीच अभी 81 अरब डॉलर का फासला है। वहीं, वॉरेन बफे की टॉप-10 में और अडानी की टॉप-20 में वापसी हो गई है।

एलन मस्क के अरबपति नंबर-1 के ताज के लिए खतरा बन रहे लैरी एलिसन को 9.62 अरब डॉलर का तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार को एलिसन की संपत्ति में हुए इस बड़े नुकसान की वजह से उनसे नंबर-1 का ताज और दूर हो गया है। इतना ही नहीं, वह 300 अरब डॉलर क्लब से भी बाहर हो गए हैं। अब उनकी संपत्ति 297 अरब डॉलर रह गई है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में एलिसन इस नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं।

बुधवार को एलन मस्क की दौलत में भी 1.11 अरब डॉलर का नुकसा देखने को मिला। अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क के पास 378 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मस्क और एलिसन के बीच अभी 81 अरब डॉलर का फासला है।

मार्क जुकरबर्ग को भी बुधवार को 3.40 अरब डॉलर का झटका लगा। जुकरबर्ग 274 अरब डॉलर के साथ तीसरे और कभी अरबपति नंबर वन रहे जेफ बेजोस 246 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हैं। लैरी पेज (181 अरब डॉलर), इनके बाद स्टीव बाल्मर (178 अरब डॉलर), सर्गी ब्रिन (169 अरब डॉलर) हैं। जेनसन हुआंग (158 अरब डॉलर) के साथ 8वें स्थान पर हैं। कभी दुनिया के नंबर वन अमीर रहे बर्नार्ड अर्नाल्ट (156 अरब डॉलर) अब नौवें स्थान पर हैं।

वॉरेन बफे की टॉप-10 में वापसी हो गई है। इनकी संपत्ति में 2.16 अरब डॉलर बढ़कर 144 अरब डॉलर हो गई है। माइकल डेल 143 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं।

टॉप-20 लिस्ट में अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की टॉप-20 लिस्ट में लौट आए हैं। इस साल अडानी दुनिया के टॉप लूजर अरबपतियों की लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गए हैं। उनकी दौलत इस साल 558 मिलियन डॉलर बढ़कर 79.3 अरब डॉलर हो गई है और अब वह दुनिया के 20वें सबसे अमीर शख्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 99.6 अरब डॉलर रह गई है। वह अभी 18वें स्थान पर हैं।