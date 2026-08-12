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100 रुपये से कम का है शेयर, पहले ही दिन करा सकता है 50% का फायदा, GMP कर रहा है इशारा

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • IPO में एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयर का दाम 94 रुपये है
  • ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 47 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं
  • कंपनी के आईपीओ पर 344 गुना से ज्यादा दांव लगा है
LAPL Automotive IPO
एलएपीएल ऑटोमोटिव के आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है।

LAPL Automotive IPO: एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयर पहले ही दिन बाजार में धमाल मचा सकते हैं, इस बात का इशारा कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम कर रहा है। एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयर ग्रे मार्केट में 50 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं, जो कि कंपनी के शेयरों की मजबूत लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयर गुरुवार 13 अगस्त 2026 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ पर जमकर दांव लगा था। एलएपीएल ऑटोमोटिव का आईपीओ 344 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।

94 रुपये है शेयर का दाम, 47 रुपये पहुंच गया है GMP
एलएपीएल ऑटोमोटिव के आईपीओ (LAPL Automotive IPO) में शेयर का दाम 94 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 47 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो एलएपीएल ऑटोमोटिव के शेयर 141 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट हुए होंगे, वह लिस्टिंग पर 50 पर्सेंट फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। एलएपीएल ऑटोमोटिव का आईपीओ दांव लगाने के लिए 6 अगस्त को खुला था और यह 10 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट मंगलवार 11 अगस्त को फाइनल हुआ है।

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344 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ
एलएपीएल ऑटोमोटिव का आईपीओ (LAPL Automotive IPO) टोटल 344.31 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 387.78 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 433.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 200.23 गुना सब्सक्राइब हुआ। एलएपीएल ऑटोमोटिव के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2,25,600 रुपये का निवेश करना पड़ा।

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क्या करती है एलएपीएल ऑटोमोटिव?
एलएपीएल ऑटोमोटिव (LAPL Automotive) की शुरुआत साल 2004 में हुई है। कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज की एक बड़ी रेंज की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। ऑटोमोटिव लाइटिंग और सिग्नलिंग प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। कंपनी 'LAPL' ब्रांड के तहत ओडीएम और ओबीएम के रूप में ऑपरेट करती है। 30 जून 2026 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 73 परमानेंट एंप्लॉयीज और 135 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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