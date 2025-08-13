landmark cars share jump 15 percent as revenue profit grows in double digits in june करीब 24% उछला इस कंपनी का मुनाफा, शेयर ने पकड़ी रॉकेट सी रफ्तार, Business Hindi News - Hindustan
landmark cars share jump 15 percent as revenue profit grows in double digits in june

30 जून 2025 को समाप्त तीन महीनों में लैंडमार्क कार्स ने 8.63 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इस खबर के बीच सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी 13 अगस्त को शेयर 15 प्रतिशत बढ़कर 547 रुपये पर पहुंच गया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 05:08 PM
Landmark cars share: बाजार में तेजी के बीच बुधवार को ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी- लैंडमार्क कार्स के शेयरों को खरीदने की होड़ मच गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी 13 अगस्त को शेयर 15 प्रतिशत बढ़कर 547 रुपये पर पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने जून तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) के नतीजे जारी किए हैं।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे

30 जून 2025 को समाप्त तीन महीनों में लैंडमार्क कार्स ने 8.63 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह वित्त वर्ष 25 की इसी तिमाही के 6.97 करोड़ रुपये से 23.82 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दिखाता है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नेट रेवेन्यू 11.23 प्रतिशत बढ़कर 141 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 126.92 करोड़ रुपये था।

यह कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क में अच्छी मांग के रुझान को दिखाता है। लागत के मोर्चे पर, परिचालन व्यय 10.76 प्रतिशत बढ़कर 120.05 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले इसी तिमाही में 108.39 करोड़ रुपये था। परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) भी साल-दर-साल आधार पर बढ़कर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 2.47 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो बेहतर लागत प्रबंधन और बेहतर बिक्री को दिखाता है।

शेयर का परफॉर्मेंस

2025 में अब तक लैंडमार्क कार्स के शेयर में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो इसी अवधि में निफ्टी 50 की 2 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 306.05 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। दिसंबर 2024 में शेयर की कीमत 703 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

लैंडमार्क कार्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 51.56 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग की बात करें तो 48.44 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डर्स में इंश्योरेंस कंपनी- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 3.61 फीसदी हिस्सेदारी है। यह 14,94,135 शेयर के बराबर है।

