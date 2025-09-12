₹130 पर खुला यह शेयर फिर खरीदने की मच गई लूट, ऑयल इंडिया से मिला है ऑर्डर

Lakshya powertech share price: गुरुवार को लक्ष्य पावरटेक के शेयरों को खरीदने की लूट मच गई है। कंपनी को ऑयल इंडिया लिमिटेड से वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर ₹48.63 करोड़ का है। इसे 7 साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है।

Lakshya powertech share price: सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी लक्ष्य पावरटेक के शेयरों को खरीदने की लूट मच गई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर करीब 5 प्रतिशत उछला और एनएसई पर 130 रुपये के भाव पर खुला। इसके कुछ देर बाद ₹140 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शेयर का 52-सप्ताह का हाई ₹376.95 प्रति शेयर और 52-सप्ताह का लो ₹125 रहा। बता दें कि एक सितंबर 2025 को शेयर 125 रुपये के भाव पर था।

लक्ष्य पावरटेक के शेयरों की मांग क्यों थी? लक्ष्य पावरटेक को ₹48.63 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिलने के बाद शेयरों की खरीदारी हुई। यह ऑर्डर BOO (बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट) मॉडल पर उपभोग केंद्रों तक परिवहन/तेल पाइपलाइन तक डिकैन्टिंग के साथ-साथ सीएनजी सेवाओं को किराए पर लेने से संबंधित है। कंपनी को इस परियोजना को सात वर्षों में पूरा करने की उम्मीद है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया- हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी को ऑयल इंडिया लिमिटेड से वर्क ऑर्डर मिला है।

इससे पहले अगस्त के महीने में कंपनी को पावरिका से एचएसडी सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, और डीजी सेटों की लोडिंग-अनलोडिंग की आपूर्ति और इंस्टॉल करने के लिए एक और वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ। यह ऑर्डर ₹4.69 करोड़ का था और तीन महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद थी।