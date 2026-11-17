TVS परिवार में संपत्ति को लेकर घमासान! बेटी लक्ष्मी वेणु ने पिता से मांगा हिस्सा, भाई के बराबर अधिकार की मांग

मुख्य बातें

TVS मोटर के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे की मांग करते हुए पिता को भेजा औपचारिक नोटिस।

देश के जाने-माने कारोबारी परिवारों में शामिल TVS ग्रुप में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है। TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को औपचारिक नोटिस भेजकर परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है। लक्ष्मी का कहना है कि परिवार की संपत्ति में उनका भी उतना ही कानूनी अधिकार है, जितना उनके भाई सुदर्शन का है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून का हवाला देते हुए अपने हिस्से की मांग की है।

इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है, क्योंकि विवाद केवल निजी संपत्ति तक सीमित नहीं है। इसमें TVS मोटर कंपनी, TVS होल्डिंग्स, TVS क्रेडिट सर्विसेस और सुंदरम-क्लेटन जैसी कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी भी शामिल है। लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता से परिवार की संपत्तियों का उचित और कानूनी तरीके से बंटवारा करने को कहा है।

पिता वेणु श्रीनिवासन को भेजा औपचारिक नोटिस

लक्ष्मी वेणु ने वेणु श्रीनिवासन को भेजे गए नोटिस में परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे की मांग उठाई है। उनका कहना है कि परिवार की संपत्तियों पर उनके कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नोटिस के मुताबिक, लक्ष्मी ने अपने पिता से परिवार के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने और सभी सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति का निष्पक्ष बंटवारा करने की अपील की है।



लक्ष्मी का दावा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में साल 2005 में किए गए संशोधन के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। कानून की धारा-6 के तहत उन्हें संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने और उसके बंटवारे का अधिकार है। उनका कहना है कि परिवार में कारोबारी जिम्मेदारियां या प्रबंधन की भूमिका किसी एक सदस्य को पूरी संपत्ति का मालिक नहीं बना देती। परिवार के दूसरे सदस्यों के कानूनी अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

2020 में हुए TVS परिवार के समझौते पर भी सवाल

इस विवाद की एक अहम कड़ी साल 2020 में हुआ TVS परिवार का बंटवारा समझौता है। उस समय बड़े TVS परिवार के भीतर अलग-अलग शाखाओं के बीच कारोबार और संपत्तियों का आवंटन किया गया था। हालांकि, लक्ष्मी वेणु का कहना है कि 2020 का यह पारिवारिक समझौता उनके अपने परिवार यानी वेणु श्रीनिवासन की शाखा के भीतर संपत्तियों का अंतिम बंटवारा नहीं था।

नोटिस में कहा गया है कि उनके परिवार के भीतर संपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हुई और न ही इसे अंतिम रूप दिया गया। ऐसे में बड़े परिवार के बीच हुए समझौते को उनके तत्काल परिवार की संपत्ति का पूर्ण बंटवारा नहीं माना जा सकता।

लक्ष्मी का आरोप है कि परिवार की संपत्तियों में उनके भाई सुदर्शन के पक्ष में लाभकारी हिस्सेदारी केंद्रित की गई, जबकि उनके अपने कानूनी अधिकारों को उचित महत्व नहीं दिया गया। उनका तर्क है कि किसी कंपनी या कारोबार का प्रबंधन संभालने का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को परिवार की सभी संपत्तियों पर विशेष अधिकार मिल जाए।

किन कंपनियों और संपत्तियों में मांगा हिस्सा?

लक्ष्मी वेणु ने जिन संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है, उनमें वेणु श्रीनिवासन परिवार की हिस्सेदारी और अन्य निवेश शामिल हैं। ये संपत्तियां VS ट्रस्ट और दूसरे होल्डिंग माध्यमों के जरिए रखी गई हैं।

इस विवाद में मुख्य रूप से इन कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी शामिल है:

TVS मोटर कंपनी:- दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी।

दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी। TVS होल्डिंग:- TVS समूह की होल्डिंग कंपनी।

TVS समूह की होल्डिंग कंपनी। TVS क्रेडिट सर्विसेस:- वित्तीय सेवाओं और लोन कारोबार से जुड़ी कंपनी।

वित्तीय सेवाओं और लोन कारोबार से जुड़ी कंपनी। सुंदरम-क्लेटन:- TVS समूह से जुड़ी औद्योगिक कंपनी।

इन कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी और उससे जुड़े अधिकार इस बंटवारे की मांग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक कंपनी में लक्ष्मी कितनी हिस्सेदारी चाहती हैं या संपत्तियों का अंतिम बंटवारा किस अनुपात में हो सकता है।

लक्ष्मी वेणु ने क्या कहा?

लक्ष्मी वेणु ने अपने नोटिस में कहा है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को किसी एकतरफा फैसले या कारोबारी व्यवस्था के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि कानून में बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले को भरोसे और जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा भी बताया है।

लक्ष्मी ने यह भी कहा कि परिवार की संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर पुरानी सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि आधुनिक भारत में बेटे और बेटी के बीच संपत्ति के अधिकारों को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

हालांकि, उन्होंने विवाद को कानूनी लड़ाई में बदलने के बजाय आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाने की इच्छा भी जताई है। उनकी मांग है कि परिवार के सभी सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से समाधान निकाला जाए।

मां ने भी किया बेटी के अधिकारों का समर्थन

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वेणु श्रीनिवासन की पत्नी और लक्ष्मी वेणु की मां मल्लिका श्रीनिवासन ने भी बेटी के संपत्ति में अधिकार का समर्थन किया है। मल्लिका श्रीनिवासन ने कहा कि लक्ष्मी का परिवार की संपत्तियों में वैध हिस्सा है और यह हिस्सा उनके बेटे सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मां के तौर पर उनके लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। परिवार में संपत्ति के बंटवारे का मामला पारदर्शी बातचीत, आपसी समझ और निष्पक्षता के साथ सुलझाया जाना चाहिए।

मल्लिका के मुताबिक, इस मामले में पहले भी सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक बातचीत किसी सार्थक और समयबद्ध नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परिवार के सभी सदस्य आपसी सम्मान और गरिमा बनाए रखते हुए इस विवाद का रचनात्मक समाधान निकालेंगे।

अब आगे क्या होगा?

TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे का यह मामला अब औपचारिक नोटिस के जरिए सामने आ चुका है। लक्ष्मी वेणु ने जहां कानून के तहत अपने अधिकारों की मांग की है, वहीं उनकी मां ने भी उनके दावे का समर्थन किया है। फिलहाल, परिवार के भीतर संपत्तियों का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ है और न ही इस विवाद के किसी अंतिम समाधान की जानकारी सामने आई है। ऐसे में आगे की बातचीत और कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।