ladli behna yojana: सीएम मोहन यादव 14 जून को करेंगे लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त ट्रांसफर, चेक करें किसे मिलेगा पैसा
मुख्य बातें
- ladli behna yojana: लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का भुगतान होता है
- कल 14 जून को सीएम मोहन यादव 37वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे
ladli behna yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 जून को लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में 37वीं किस्त (ladli behna yojana 37 kist) ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हर महीने लाभार्थियों को 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है। प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में कल यानी रविवार को यह पैसा ट्रांसफर होगा। आइए जानते हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसकी पात्रता क्या है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?
लाड़ली बहना योजना की पात्रता क्या है? (ladli behna yojana details)
इस स्कीम के तहत महिला को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसमें विवाहिता हो, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल होंगी। जब इस स्कीम के लिए आवेदन किया जा रहा है तब आवेदक की उम्र उस कैलेंडर ईयर में 21 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से ज्यादा ना हो।
कौन सी महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं? (ladli behna yojana)
ऐसी महिलाएं जिनकी खुद की या परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो। वो इस स्कीम की पात्र नहीं होगी। अगर वो या उनके परिवार को कोई सदस्य टैक्स का भुगतान कर रहा है तब भी इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है। राज्य, केंद्रीय कर्मचारी, संविदाकर्मी, पेंशनभोगी आदि सरकारी लाभ लेने वाली महिलाएं या उनके परिवार को किसी सदस्य को यह लाभ मिल रहा हो तो वह भी इस योजना का पात्र नहीं होगा।
इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो प्रतिमाह राज्य या केंद्र की किसी योजना से 1250 रुपये या उससे अधिक का भुगतान ले रही हैं उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
लाड़ली बहना योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आप खुद से ऑनलाइन कर रही हैं तब की स्थिति में सीधा https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं।
आपसे आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा बैंक अकाउंट, फोटो, चालू मोबाइल नंबर सहित सभी जरूरी जानकारी ली जाएगी।
कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन भी यह प्रक्रिया कर सकता है। ग्राम पंचायत, कैंप या वार्ड कार्यालय से फॉर्म लिया जा सकता है। सभी डीटेल्स भरकर उसे जमा करना होगा। इसके अनंतिम सूचि प्रकाशित की जाएगी। जिसपर आपत्तियां ली जाएंगी। सभी आपत्तियों के लिए 15 दिन का समय रहेगा। आपत्तियों की जांच होगी। इसके बाद एक अंतिम सूची जारी होगी।
आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ऐसे सभी पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये का भुगतान होने लगेगा। बता दें, इस योजना के तहत आपत्ति मिलने पर कभी भी जांच की जाएगी। साथ ही लाभार्थी को उसपर अपना पक्ष रखने का समय मिलेगा।
कैसे चेक करे सकते हैं लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों का नाम
सबसे पहले https://cmladlibahna.mp.gov.in/ लिंक पर जाएं।
अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और कैप्चा कोड दर्ज करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे लिखें।
अपने जिला, ग्राम पंचायत आदि का डीटेल्स साझा करें।
इसे करते ही लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।