26% डिस्काउंट पर हुई लिस्टिंग, फिर 5% और लुढ़क गए आइसक्रीम कंपनी के शेयर

Kwality Walls Share Price: क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयर सोमवार को बाजार में लिस्ट हो गए हैं। क्वालिटी वॉल्स के शेयर सोमवार को BSE में 29.90 रुपये पर लिस्ट हुए। 40.20 रुपये के डिस्कवरी प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 25.80 पर्सेंट के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर क्वालिटी वॉल्स के शेयर 29.80 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ कंपनी बाजार में उतरी है। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर (HUL) से डीर्मजर के बाद आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग हुई है।

कमजोर लिस्टिंग के बाद और टूट गए कंपनी के शेयर

कमजोर लिस्टिंग के बाद क्वालिटी वॉल्स (Kwality Walls) के शेयर और लुढ़क गए। कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट और टूटकर 28.41 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में क्वालिटी वॉल्स के शेयर 5 पर्सेंट लुढ़कर 28.31 रुपये पर जा पहुंचे। हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) के शेयर BSE में 2297.05 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं, NSE पर HUL के शेयर 2299.50 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

HUL-क्वालिटी वॉल्स का डीमर्जर

नवंबर 2024 की शुरुआत में हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दी थी। कंपनी का आइसक्रीम बिजनेस क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो और मैग्नम जैसे पॉपुलर ब्रांड्स को ऑपरेट करता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 30 अक्टूबर 2025 को डीमर्जर स्कीम को मंजूरी दी थी। HUL के टोटल सालाना टर्नओवर में आइसक्रीम बिजनेस की हिस्सेदारी 3 पर्सेंट है, टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन 1800 करोड़ रुपये है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि आइसक्रीम बिजनेस का वैल्यूएशन 9500 करोड़ से 11,900 करोड़ रुपये के बीच किया जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने डीमर्ज्ड इकाई के प्रति शेयर की वैल्यू 40-50 रुपये आंकी है।