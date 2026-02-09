कुमार मंगलम बिड़ला ने खरीदे वोडाफोन आइडिया के 4.09 करोड़ शेयर, भाव में उछाल

संक्षेप: Stock Marktet Updates: कुमार मंगलम बिड़ला ने 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खुले बाजार से Vi के कुल 4.09 करोड़ शेयर खरीदे। इनमें से 2.21 करोड़ शेयर 30 जनवरी को औसतन 10.95 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए, जबकि 1.88 करोड़ शेयर 1 फरवरी को 11.13 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे गए।

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार, 9 फरवरी को करीब 3% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार शुरू हुआ। शेयरों में उछाल प्रमोटर कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा पिछले सप्ताह कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के बाद हुआ है। कुमार मंगलम बिड़ला ने 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खुले बाजार से कुल 4.09 करोड़ शेयर खरीदे। इनमें से 2.21 करोड़ शेयर 30 जनवरी को औसतन 10.95 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए, जबकि 1.88 करोड़ शेयर 1 फरवरी को 11.13 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे गए। यह खरीद कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 0.03% है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शेयर प्राइस ट्रेंड सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब वोडाफोन आइडिया के शेयर 2.97 पर्सेंट ऊपर 11.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 5 दिनों में इसमें 5.25 पर्सेंट की तेजी दर्ज की गई है। जबकि, पिछले एक महीने में यह महज 1.78 पर्सेंट ही चढ़ा है। अगर पिछले छह महीने के प्रदर्शन की बात करें तो यह टेलीकॉम स्टॉक 73 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल अबतक इसमें 1.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल में यह शेयर 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ा है।

प्रमोटरों की हिस्सेदारी: दिसंबर 2025 तक, केएम बिड़ला के पास वोडाफोन आइडिया में 0.02% हिस्सेदारी यानी लगभग 1.94 करोड़ शेयर थे, जबकि सभी प्रमोटरों की इस टेलीकॉम ऑपरेटर में कुल 25.5% हिस्सेदारी है।

आत्मविश्वास का संकेत? यह नई खरीदारी ऐसे समय में हुई है, जब शेयर की कीमत हाल के हाई से नीचे आ गई है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रमोटर की यह चाल कंपनी में उनके नए विश्वास को दर्शाती है। बता दें वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार को 0.8% की गिरावट के साथ 11.15 रुपये पर बंद हुए थे। एजीआर बकाए पर राहत के बाद दिसंबर में शेयर ने 12.8 रुपये का 52-सप्ताह के हाई को छुआ था।