Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vi का टॉप मैनेजमेंट बदला! नए चेयरमैन की एंट्री से शेयर में आएगी जान? निवेशकों के लिए बड़ा मौका

May 05, 2026 10:54 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Vi (Vodafone Idea Limited) ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए कुमार मंगलम बिड़ला को नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि रविंदर टक्कर अब वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह कदम कंपनी के लिए एक नई रणनीतिक दिशा का संकेत माना जा रहा है।

Vi का टॉप मैनेजमेंट बदला! नए चेयरमैन की एंट्री से शेयर में आएगी जान? निवेशकों के लिए बड़ा मौका

भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) का नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह बदलाव 5 मई 2026 से लागू हो गया है और इसे कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं, अब तक चेयरमैन रहे रविंदर टक्कर (Ravinder Takkar) ने इस पद से इस्तीफा देकर नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली है। खास बात यह है कि दोनों ही नेता कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में जुड़े रहेंगे, जिससे अनुभव और नेतृत्व का संतुलन बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:बंगाल में BJP की जीत के बाद इन 5 कंपनियों के शेयरों में तेजी, 27% तक चढ़ा शेयर

कुमार मंगलम बिड़ला पहले से ही कंपनी के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मौजूद थे, लेकिन अब उनकी नई भूमिका से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भारी कर्ज और ग्राहकों को बनाए रखने की चुनौती के बीच यह नेतृत्व परिवर्तन बेहद अहम माना जा रहा है। बिड़ला समूह की मजबूत छवि और बिजनेस अनुभव से निवेशकों को भी भरोसा मिलने की उम्मीद है।

दूसरी ओर रविंदर टक्कर का रोल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कंपनी के कठिन समय में नेतृत्व किया और अब वाइस चेयरमैन के रूप में रणनीतिक फैसलों में योगदान देते रहेंगे। यह बदलाव किसी अचानक फैसले की बजाय एक सोच-समझकर उठाया गया कदम लगता है, जिससे कंपनी के संचालन में निरंतरता बनी रहे।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा डिफेंस ऑर्डर, 843% चढ़ गया है शेयर

कंपनी ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI- Securities and Exchange Board of India) के नियमों के तहत अनिवार्य है। इस बदलाव का सीधा असर कंपनी के भविष्य पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब टेलीकॉम सेक्टर में निवेश, टेक्नोलॉजी और सर्विस क्वॉलिटी को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:हर शेयर पर ₹38 का डिविडेंड दे रही यह कंपनी, ₹89772 करोड़ का है ऑर्डर बुक

यह नेतृत्व परिवर्तन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व में कंपनी किस तरह अपनी चुनौतियों से उबरती है और क्या वह बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती है या नहीं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,