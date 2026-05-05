Vi का टॉप मैनेजमेंट बदला! नए चेयरमैन की एंट्री से शेयर में आएगी जान? निवेशकों के लिए बड़ा मौका
Vi (Vodafone Idea Limited) ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए कुमार मंगलम बिड़ला को नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि रविंदर टक्कर अब वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह कदम कंपनी के लिए एक नई रणनीतिक दिशा का संकेत माना जा रहा है।
भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) का नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह बदलाव 5 मई 2026 से लागू हो गया है और इसे कंपनी के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं, अब तक चेयरमैन रहे रविंदर टक्कर (Ravinder Takkar) ने इस पद से इस्तीफा देकर नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली है। खास बात यह है कि दोनों ही नेता कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में जुड़े रहेंगे, जिससे अनुभव और नेतृत्व का संतुलन बना रहेगा।
कुमार मंगलम बिड़ला पहले से ही कंपनी के बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मौजूद थे, लेकिन अब उनकी नई भूमिका से यह संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भारी कर्ज और ग्राहकों को बनाए रखने की चुनौती के बीच यह नेतृत्व परिवर्तन बेहद अहम माना जा रहा है। बिड़ला समूह की मजबूत छवि और बिजनेस अनुभव से निवेशकों को भी भरोसा मिलने की उम्मीद है।
दूसरी ओर रविंदर टक्कर का रोल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कंपनी के कठिन समय में नेतृत्व किया और अब वाइस चेयरमैन के रूप में रणनीतिक फैसलों में योगदान देते रहेंगे। यह बदलाव किसी अचानक फैसले की बजाय एक सोच-समझकर उठाया गया कदम लगता है, जिससे कंपनी के संचालन में निरंतरता बनी रहे।
कंपनी ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए दी है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI- Securities and Exchange Board of India) के नियमों के तहत अनिवार्य है। इस बदलाव का सीधा असर कंपनी के भविष्य पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब टेलीकॉम सेक्टर में निवेश, टेक्नोलॉजी और सर्विस क्वॉलिटी को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है।
यह नेतृत्व परिवर्तन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व में कंपनी किस तरह अपनी चुनौतियों से उबरती है और क्या वह बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।