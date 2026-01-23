Hindustan Hindi News
2 दिन में 2.80 गुना सब्सक्राइब, GMP अभी से दिखा रहा ₹151 पर लिस्टिंग, IPO पर दांव लगाने का आखिरी मौका

संक्षेप:

IPO News: केआरएम आयुर्वेद (KRM Ayurveda IPO) पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में कंपनी के आईपीओ को 2.80 गुना सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को जीरो गुना और एनआईआई कैटगरी में 4.44 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

Jan 23, 2026 09:25 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: केआरएम आयुर्वेद (KRM Ayurveda IPO) पर दांव लगाने का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में कंपनी के आईपीओ को 2.80 गुना सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को जीरो गुना और एनआईआई कैटगरी में 4.44 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बता दें, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 3.68 गुना सब्सक्राइब किया गया है। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में भी यह आईपीओ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

क्या है जीएमपी?

केआरएम आयुर्वेद ग्रे मार्केट में आज 16 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 11.85 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी की लिस्टिंग 151 रुपये के लेवल पर हो सकती है। केआरएम आयुर्वेद एसएमई आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 21 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये रहा है।

क्या है साइज?

केआरएम आयुर्वेद आईपीओ का साइज 77.49 करोड़ रुपये का है। कंपनी का यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 57 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

क्या है प्राइस बैंड?

इस एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड 128 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर निर्धारित है। कंपनी ने 1000 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2000 शेयरों पर दांव लगाना होगा। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी।

कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 20.81 करोड़ रुपये

एंकर निवेशकों के लिए केआरएम आयुर्वेद आईपीओ 20 जनवरी 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 20.82 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों को जारी होने वाले 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का है। बाकि बचे 50 प्रतिशत का लॉक इन पीरियड 90 दिन का है।

नेक्सजेन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

