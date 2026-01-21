Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़KRM Ayurveda IPO open from today 21 january pricr band 135 rupees gmp jump 21 rupees
आज से खुल गया एक और कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹135, ग्रे मार्केट में तगड़ी तेजी

आज से खुल गया एक और कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹135, ग्रे मार्केट में तगड़ी तेजी

संक्षेप:

2019 में स्थापित कंपनी फिलहाल देश के अलग-अलग शहरों में 6 अस्पताल और 5 क्लीनिक संचालित कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने विदेशों में रहने वाले मरीजों तक पहुंच बनाने के लिए टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी शुरू की है।

Jan 21, 2026 09:11 am IST
KRM Ayurveda IPO: केआरएम आयुर्वेद का IPO आज बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और SME सेगमेंट में इस इश्यू को लेकर निवेशकों में अच्छी-खासी चर्चा देखने को मिल रही है। करीब ₹77.49 करोड़ के इस IPO को लेकर ग्रे मार्केट में लगभग 16% का प्रीमियम (21 रुपये प्रीमियम) चल रहा है, जिससे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा रही है। यह पूरा IPO फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनी 0.57 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी कर रही है। यह इश्यू शुक्रवार, 23 जनवरी को बंद होगा और कंपनी के शेयर 29 जनवरी को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने की संभावना है।

कितना है प्राइस बैंड

इस IPO के लिए कंपनी ने प्राइस बैंड ₹128 से ₹135 प्रति शेयर तय किया है। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर केआरएम आयुर्वेद का प्री-IPO मार्केट कैप लगभग ₹287 करोड़ बैठता है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम बोली दो लॉट यानी 2,000 शेयरों की रखी गई है। इस हिसाब से अगर कोई निवेशक अपर प्राइस बैंड ₹135 पर दो लॉट के लिए आवेदन करता है, तो उसे करीब ₹2.70 लाख का निवेश करना होगा। SME IPO होने की वजह से निवेश राशि थोड़ी ज्यादा है, इसलिए यह इश्यू सीमित लेकिन जानकार निवेशकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।

कंपनी का कारोबार

केआरएम आयुर्वेद एक हेल्थकेयर कंपनी है, जो आयुर्वेद आधारित अस्पतालों और क्लीनिकों का नेटवर्क चलाती है। कंपनी खास तौर पर किडनी, लिवर, डायबिटीज, फैटी लिवर, अर्थराइटिस और अन्य क्रॉनिक व लाइफस्टाइल बीमारियों के इलाज पर फोकस करती है। इसके अलावा, कंपनी पंचकर्म थेरेपी, पोस्ट-ऑपरेटिव केयर और वेलनेस प्रोग्राम भी उपलब्ध कराती है। ऑर्थोपेडिक, स्किन-हेयर, महिलाओं की सेहत और बुजुर्गों की देखभाल के लिए अलग-अलग स्पेशल क्लीनिक भी कंपनी चलाती है।

2019 में स्थापित केआरएम आयुर्वेद फिलहाल देश के अलग-अलग शहरों में 6 अस्पताल और 5 क्लीनिक संचालित कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने विदेशों में रहने वाले मरीजों तक पहुंच बनाने के लिए टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी शुरू की है। मरीज ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयां मंगवा सकते हैं। कंपनी अपने खुद के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ-साथ अन्य मान्य हर्बल और वेलनेस प्रोडक्ट्स भी बेचती है। आयुर्वेद और वेलनेस सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए, केआरएम आयुर्वेद का IPO SME निवेशकों के लिए एक दिलचस्प मौका माना जा रहा है।

