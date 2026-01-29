बाजार में उतरते ही 34% का मुनाफा, IPO ने किया कमाल, शेयर खरीदने की लूट
कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 180.70 रुपये पर पहुंच गए थे। यानी पहले ही दिन निवेशकों को करीबन 34 पर्सेंट तक का मुनाफा हुआ था। शेयर कारोबार के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए थे।
KRM Ayurveda IPO: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 29 जनवरी को केआरएम आयुर्वेद आईपीओ ने शानदार एंट्री की और निवेशकों को खुश कर दिया। कंपनी के शेयर ₹135 के इश्यू प्राइस के मुकाबले 28 फीसदी प्रीमियम के साथ ₹172.10 पर NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए। यानी जिन निवेशकों को IPO में शेयर मिले थे, उन्हें लिस्टिंग के दिन ही जबरदस्त मुनाफा देखने को मिला। इतना ही नहीं कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 180.70 रुपये पर पहुंच गए थे। यानी पहले ही दिन निवेशकों को करीबन 34 पर्सेंट तक का मुनाफा हुआ था। शेयर कारोबार के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए थे।
23 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था आईपीओ
केआरएम आयुर्वेद का यह SME आईपीओ 21 जनवरी से 23 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसे निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। IPO को कुल मिलाकर 74.27 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 54.21 गुना रही, वहीं QIBs ने 63.31 गुना और NII सेगमेंट में तो 135.37 गुना तक की भारी मांग देखने को मिली। कंपनी ने इस बुक-बिल्ट इश्यू के जरिए ₹77.49 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था।
कंपनी की योजना
आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने टेलीमेडिसिन नेटवर्क के विस्तार, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल और अन्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी। केआरएम आयुर्वेद देशभर में आयुर्वेदिक अस्पतालों और क्लीनिकों का नेटवर्क चलाती है और आयुर्वेदिक व हर्बल उत्पादों का निर्माण व बिक्री भी करती है। दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 6 अस्पताल और 5 क्लीनिक, करीब 443 कर्मचारी और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत मौजूदगी थी। वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने FY25 में ₹12.1 करोड़ का मुनाफा, 26.54% EBITDA मार्जिन और 21.84% रिटर्न ऑन नेटवर्थ दर्ज किया, जो इसके मजबूत बिजनेस मॉडल को दर्शाता है।