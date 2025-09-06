GST रिफॉर्म के बाद अब फोकस में रहेगा यह स्टॉक, 3 साल में 340% का रिटर्न

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म की वजह से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी Krishival Foods के शेयर 8 सितंबर को फोकस में रहेंगे। अब जीएसटी रिफॉर्म की वजह से इस एफएमसीजी स्टॉक को फायदा मिलने की उम्मीद है।

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म की वजह से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी Krishival Foods के शेयर 8 सितंबर को फोकस में रहेंगे। अब जीएसटी रिफॉर्म की वजह से इस एफएमसीजी स्टॉक को फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें, यह एक नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग कंपनी है।

5 प्रतिशत के कैटगरी में डाल दिए ये प्रोडक्ट्स जीएसटी रिफॉर्म के बाद ब्राजिल नट्स, एलमंड्स आदि ड्राई फ्रूट्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। वहीं, आईसक्रीम का भी जीएसटी रेट 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार के बंद होने के दौरान यह स्टॉक 442.80 रुपये के लेवल पर था। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में Krishival Foods के शेयरों का भाव 81 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, एक साल में Krishival Foods का शेयर 77 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 473.10 रुपये और 52 वीक लो लेवल 211 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 987.23 करोड़ रुपये का है।

पिछले 3 साल में Krishival Foods के शेयरों की कीमतों में 340 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी? 30 जून 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 62.79 प्रतिशत थी। वहीं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 37.21 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इससे पहले मार्च क्वार्टर में प्रमोटर के पास 37.20 प्रतिशत और पब्लिक के पास 62.80 प्रतिशत हिस्सा था। यानी एक तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ी थी। बता दें, 30 सितंबर 2024 को कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 37.19 प्रतिशत थी।