ट्रंप टैरिफ से बिखर गए इन भारतीय कंपनियों के शेयर, भारी गिरावट, टेंशन में निवेशक

उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारी शुल्कों से अमेरिका को भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में 40-50% तक की कमी आ सकती है, जिससे देश का 10.3 अरब डॉलर का निर्यात बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा।

Textile Stocks: भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क लागू होने के बाद गुरुवार को भारत में कपड़ा कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इससे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ा। आज गुरुवार को केपीआर मिल, ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद, वेलस्पन लिविंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, प्रत्येक के शेयरों में 3% तक की गिरावट आई। शेयरों में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 50% शुल्क लागू होने के बाद आई है। बता दें कि 27 अगस्त से कपड़ा और परिधान सहित कई कैटेगरी पर कुल शुल्क 50% तक बढ़ गया।

एनालिस्ट की राय बता दें कि कपड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां बुने हुए कपड़ों पर शुल्क 63.9% और बुने हुए कपड़ों पर 60.3% तक पहुंच गया है। उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारी शुल्कों से अमेरिका को भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात में 40-50% तक की कमी आ सकती है, जिससे देश का 10.3 अरब डॉलर का निर्यात बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को कपड़ा और परिधान निर्यात पर कुल टैरिफ का बोझ लगभग 62-65 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।