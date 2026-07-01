बाजार में तूफान के बीच 17% क्रैश हुआ यह शेयर, 2 बड़े ब्रोकरेज ने भी दिया झटका
मुख्य बातें
- KPIT टेक्नोलॉजीज के शेयर 17% से ज्यादा गिरकर 556 रुपये पर आ गए
- KPIT ने कहा कि उसे अब उम्मीद है कि नतीजे पहले के अनुमानों से कम रहेंगे
शेयर बाजार भले ही बुधवार को गुलजार रहा हो लेकिन लिस्टेड कंपनी- KPIT टेक्नोलॉजीज के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन KPIT टेक्नोलॉजीज के शेयर 17% से ज्यादा गिरकर 556 रुपये पर आ गए। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब कंपनी ने अपने यूरोपीय क्लाइंट्स से जुड़े रेवेन्यू में अचानक आई कमी के बारे में जानकारी दी। KPIT ने कहा कि उसे अब उम्मीद है कि नतीजे पहले के अनुमानों से कम रहेंगे। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान यूरोप के कुछ प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं (OEMs) की ओर से अचानक ऑर्डर और खर्च में कटौती देखने को मिली है।
इसके चलते Q1FY27 में अमेरिकी डॉलर के आधार पर कंपनी की आय में करीब 1% की सालाना गिरावट रहने का अनुमान है। कंपनी ने कहा कि यह स्थिति हाल ही में पैदा हुई है और पहले इसका अंदाजा नहीं था। KPIT ने कहा कि Q1FY27 में ऑपरेटिंग मार्जिन (एबिटा) और नेट प्रॉफिट मार्जिन में रेवेन्यू की तुलना में ज्यादा गिरावट आएगी।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
विदेशी ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने KPIT टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की रेटिंग घटाई है। जेपी मॉर्गन ने शेयर की रेटिंग 'अंडरवेट' कर दी है और लक्ष्य मूल्य 700 रुपये से घटाकर 550 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक BMW की कमजोर स्थिति का सीधा असर कंपनी पर पड़ा है। साथ ही Volkswagen की चुनौतियों ने भी कारोबार पर दबाव बढ़ाया है। बता दें कि BMW का KPIT की कुल आय में लगभग 12% योगदान है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 से 2029 के लिए कंपनी की आय और मुनाफे के अनुमान भी कम कर दिए हैं।
JM Financial ने भी स्टॉक की रेटिंग घटाई है और इसे 'एड' से बदलकर 'रेड्यूस' कर दिया है। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो से शेयर घटाने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज ने निकट भविष्य में सुस्त आउटलुक का हवाला देते हुए FY28–29 के लिए कमाई के अनुमानों में 12–13% की कटौती की। ब्रोकरेज ने कहा कि इस अपडेट से KPIT के रिकवरी का समय और आगे बढ़ गया है और कुल मिलाकर FY27 एक कमजोर साल रहने की संभावना है।
कंपनी को क्या है उम्मीद?
हालांकि, KPIT टेक्नोलॉजी का कहना है कि ट्रक और ऑफ-हाईवे सेगमेंट, अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में मांग बनी हुई है। इसके साथ ही नए ग्राहकों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कंपनी ने बताया कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने पर काम कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि Q4FY27 तक कारोबार में क्रमिक सुधार देखने को मिलेगा, जिससे FY28 में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बनेगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें