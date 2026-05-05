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रॉकेट बनेगा ये शेयर? कंपनी ने तैयार किया देश का पहला मेक-इन-इंडिया विंड टरबाइन, स्टॉक पर निवेशकों की नजर

May 05, 2026 07:44 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन सेट किया है। कंपनी ने देश का पहला पूरी तरह स्वदेशी यानी मेक-इन-इंडिया विंड टरबाइन जेनरेटर सफलतापूर्वक स्थापित किया है। सेंवियन इंडिया के सहयोग से तैयार यह तकनीक बेहद कम हवा में भी भारी मात्रा में बिजली बनाती है।

रॉकेट बनेगा ये शेयर? कंपनी ने तैयार किया देश का पहला मेक-इन-इंडिया विंड टरबाइन, स्टॉक पर निवेशकों की नजर

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5 मई 2026 को एक नया इतिहास रच गया है। जी हां, क्योंकि देश की प्रमुख ग्रीन एनर्जी कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत का पहला 'मेक इन इंडिया' (स्वदेशी) 4.2 मेगावाट (4.2M160) का पवन टरबाइन (विंड टरबाइन) सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी कामयाबी मानी जा रही है, जो भारत को हरित ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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क्यों खास है यह 4.2MW विंड टरबाइन?

आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक टरबाइनों की तुलना में यह नया विंड टरबाइन काफी विशाल और अत्यधिक आधुनिक है।

ज्यादा बिजली उत्पादन:- इस हाई-कैपेसिटी (उच्च क्षमता) वाले टरबाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कम हवा की गति में भी अधिक से अधिक बिजली पैदा कर सकता है।

सेंवियन इंडिया का साथ:- इस अत्याधुनिक टरबाइन को KPI ग्रीन ने विंड एनर्जी सॉन्यूशंस बनाने वाली दिग्गज कंपनी सेंवियन इंडिया (Senvion India) के साथ मिलकर तैयार किया है।

भविष्य की तकनीक:- कंपनी अब इस बड़ी कामयाबी के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की तकनीकों को भी अपने साथ जोड़ने पर काम कर रही है।

कैसा रहा शेयर और वित्तीय प्रदर्शन?

इस बड़ी खबर के बीच मंगलवार को शेयर बाजार में KPI ग्रीन एनर्जी के शेयरों में थोड़ी हलचल देखी गई। हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी ने लंबी अवधि में अपने निवेशकों को अमीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

3 साल में बंपर रिटर्न:- KPI ग्रीन ने पिछले तीन सालों में अपने शेयरधारकों को 317.96% का भारी-भरकम रिटर्न दिया है।

मजबूत वित्तीय सेहत:- कंपनी ने इस अवधि के दौरान करीब ₹523 करोड़ (₹52,311 लाख) की कुल आय और लगभग ₹98.5 करोड़ (₹9,850.58 लाख) का शुद्ध मुनाफा कमाया है।

कैसा है शेयर परफॉर्मेंस?

KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (KPI Green Energy Ltd) के शेयर में 5 मई 2026 को हल्की कमजोरी देखने को मिली। यह करीब ₹457.05 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें लगभग 0.44% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है और इसे सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव के रूप में देखा जा सकता है। दिन के दौरान स्टॉक में सीमित दायरे में मूवमेंट रहा, जो यह संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं।

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KPI ग्रीन एनर्जी?

मूल रूप से सूरत (गुजरात) के केपी ग्रुप की इस प्रमुख कंपनी की स्थापना 1994 में डॉ. फारुक जी. पटेल द्वारा की गई थी। पहले इसे KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता था। आज यह कंपनी देश में बड़े पैमाने पर सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी पार्क बनाने वाली सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक बन चुकी है। इस नई स्वदेशी टरबाइन तकनीक के बाद भारतीय हरित ऊर्जा के नक्शे पर KPI ग्रीन का दबदबा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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