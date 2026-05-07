दनादन 3 बार बांटे बोनस शेयर, एनर्जी शेयर ने किया मालामाल, 7500% की तूफानी तेजी
एनर्जी कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर 5 साल में 7500% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने निवेशकों को दोहरा तोहफा देने की घोषणा की है।
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी ने अपने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। एनर्जी कंपनी के शेयरों ने 5 साल में ही निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 5 साल में केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 7500 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। एनर्जी कंपनी ने तीन साल में दनादन 3 बार बोनस शेयर भी बांटे हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी गुजरात स्थित एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, कंपनी का कारोबार सोलर और विंड एनर्जी से जुड़ा है।
7500% से अधिक उछल गए कंपनी के शेयर
केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर पिछले पांच साल में 7525 पर्सेंट चढ़ गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के शेयर 7 मई 2021 को 6.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 7 मई 2026 को 488 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 883 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 347 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 562.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 335.55 रुपये है।
दनादन 3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
केपीआई ग्रीन एनर्जी (KPI Green Energy) अपने निवेशकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने जनवरी 2023 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने फरवरी 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने जनवरी 2025 में भी 1:2 के रेशियो में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटे।
चौथी तिमाही में कंपनी को 155 करोड़ रुपये का मुनाफा
केपीआई ग्रीन एनर्जी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 155 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर एनर्जी कंपनी का मुनाफा 46 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में केपीआई ग्रीन एनर्जी को 104 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में केपीआई ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू 810 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 40 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में एनर्जी कंपनी का रेवेन्यू 578 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अपने निवेशकों को दोहरा तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने हर शेयर पर 0.25 रुपये के फाइनल डिविडेंड और 0.15 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने की घोषणा की है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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