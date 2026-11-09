20% उछला यह शेयर, लगा अपर सर्किट, 13 नवंबर है बोर्ड मीटिंग
मुख्य बातें
- स्टॉक मार्केट में केपी एनर्जी (KP Energy) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली
- कारोबार के दौरान शेयर 20% तक उछल गया और अपर सर्किट पर पहुंच गया
- इसी के साथ यह शेयर 204.90 रुपये पर पहुंच गया था
KP Energy Share: स्टॉक मार्केट में केपी एनर्जी (KP Energy) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर 20% तक उछल गया और अपर सर्किट पर पहुंच गया। इसी के साथ यह शेयर 204.90 रुपये पर पहुंच गया था। शेयर में आई इस तेजी की बड़ी वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है। कंपनी इसी हफ्ते वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। बता दें कि 13 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब कंपनी के रिजल्ट पर टिकी हुई है।
शेयर में 10 गुना से ज्यादा बढ़ा कारोबार
सोमवार को केपी एनर्जी के शेयरों में खरीदारी बढ़ने के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेज उछाल आया। कंपनी के शेयर में कारोबार की मात्रा सामान्य के मुकाबले 10.16 गुना से ज्यादा बढ़ गई। दोपहर 12:29 बजे तक कंपनी के कुल 34,674 शेयरों में कारोबार हो चुका था।
13 नवंबर को होगी बोर्ड मीटिंग
केपी एनर्जी ने दूसरी तिमाही के नतीजों को लेकर तारीख भी तय कर दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को होने वाली है। इस बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही यानी 30 सितंबर 2026 को समाप्त अवधि के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी।
52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे है शेयर
केपी एनर्जी के शेयर में सोमवार को भले ही 20% की तेजी आई हो, लेकिन पिछले कुछ समय का प्रदर्शन देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। कंपनी के शेयर ने 8 मई 2026 को ₹441 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। वहीं, 2 नवंबर 2026 को शेयर ₹154.80 के 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच गया था। हाल के दिनों में शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में शेयर ने 27.26% और दो हफ्ते में 29.43% का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में शेयर की कीमत 51.50% गिर चुकी है। वहीं, दो साल के दौरान इसमें करीब 65% की गिरावट दर्ज की गई है। लंबी अवधि की बात करें तो केपी एनर्जी ने पिछले पांच साल में करीब 725% और पिछले दस साल में लगभग 1449% का रिटर्न दिया है।
पहली तिमाही में ₹25.95 करोड़ रहा मुनाफा
कंपनी के पिछले तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में केपी एनर्जी का नेट प्रॉफिट ₹25.95 करोड़ रहा था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी मार्च तिमाही में कंपनी ने ₹77.98 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। वहीं, कंपनी का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पहली तिमाही में ₹516.56 करोड़ रहा, जबकि मार्च तिमाही में यह ₹626.78 करोड़ था।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें