20% उछला यह शेयर, लगा अपर सर्किट, 13 नवंबर है बोर्ड मीटिंग

मुख्य बातें

KP Energy Share: स्टॉक मार्केट में केपी एनर्जी (KP Energy) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर 20% तक उछल गया और अपर सर्किट पर पहुंच गया। इसी के साथ यह शेयर 204.90 रुपये पर पहुंच गया था। शेयर में आई इस तेजी की बड़ी वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है। कंपनी इसी हफ्ते वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। बता दें कि 13 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब कंपनी के रिजल्ट पर टिकी हुई है।

शेयर में 10 गुना से ज्यादा बढ़ा कारोबार सोमवार को केपी एनर्जी के शेयरों में खरीदारी बढ़ने के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेज उछाल आया। कंपनी के शेयर में कारोबार की मात्रा सामान्य के मुकाबले 10.16 गुना से ज्यादा बढ़ गई। दोपहर 12:29 बजे तक कंपनी के कुल 34,674 शेयरों में कारोबार हो चुका था।

13 नवंबर को होगी बोर्ड मीटिंग केपी एनर्जी ने दूसरी तिमाही के नतीजों को लेकर तारीख भी तय कर दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को होने वाली है। इस बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही यानी 30 सितंबर 2026 को समाप्त अवधि के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी।

52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे है शेयर केपी एनर्जी के शेयर में सोमवार को भले ही 20% की तेजी आई हो, लेकिन पिछले कुछ समय का प्रदर्शन देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। कंपनी के शेयर ने 8 मई 2026 को ₹441 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। वहीं, 2 नवंबर 2026 को शेयर ₹154.80 के 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच गया था। हाल के दिनों में शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में शेयर ने 27.26% और दो हफ्ते में 29.43% का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में शेयर की कीमत 51.50% गिर चुकी है। वहीं, दो साल के दौरान इसमें करीब 65% की गिरावट दर्ज की गई है। लंबी अवधि की बात करें तो केपी एनर्जी ने पिछले पांच साल में करीब 725% और पिछले दस साल में लगभग 1449% का रिटर्न दिया है।