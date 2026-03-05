गजब का म्यूचुअल फंड: ₹10000 के निवेश से बन गए 2 करोड़ रुपये, चेक करें डिटेल

कोटक स्मॉलकैप फंड में अगर किसी निवेशक ने हर महीने ₹10,000 की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की होती तो दो दशकों से अधिक समय में उसकी निवेश राशि बढ़कर करीब ₹1.78 करोड़ हो गई होती।

वैसे तो शेयर बाजार में निवेश के कई ऑप्शन हैं लेकिन इसमें भी कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स पर दांव लगाना पसंद करते हैं। कुछ खास म्यूचुअल फंड्स में मामूली निवेश से भी निवेशक करोड़पति बन गए हैं। ऐसा ही एक कोटक स्मॉलकैप फंड है। इसमें अगर किसी निवेशक ने हर महीने ₹10,000 की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की होती तो दो दशकों से अधिक समय में उसकी निवेश राशि बढ़कर करीब ₹1.78 करोड़ हो गई होती। बता दें कि यह स्मॉल-कैप फंड कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा संचालित है और इसे वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार, दोनों से दो-स्टार रेटिंग मिली हुई है।

5 और 10 साल का रिटर्न ETMutualFunds के विश्लेषण में अलग-अलग समय के कोटक स्मॉलकैप फंड SIP के परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी निवेशक ने इस फंड में 10 साल पहले ₹10,000 की मासिक SIP शुरू की होती तो उसकी निवेश रकम करीब ₹27.95 लाख हो जाती। विश्लेषण के मुताबिक इसमें 16.35% का एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (XIRR) मिलता। वहीं, पांच साल पहले की अवधि से देखें तो SIP की वैल्यू लगभग ₹7.46 लाख होती, जिसमें 8.96% का XIRR मिलता। अगर निवेश तीन साल पहले शुरू किया गया होता, तो निवेश की वैल्यू करीब ₹3.75 लाख होती और रिटर्न लगभग 2.90% रहता।

लंपसम निवेश पर भी अच्छा रिटर्न कोटक स्मॉलकैप फंड में लंपसम निवेश पर भी अच्छा रिटर्न मिलता है। इस फंड के शुरुआत के समय अगर किसी निवेशक ने ₹1 लाख का एकमुश्त निवेश किया होता तो वह राशि बढ़कर करीब ₹23.92 लाख हो जाती, जिसमें 16.29% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता। अगर यही निवेश 10 साल पहले किया गया होता तो वैल्यू करीब ₹4.93 लाख होती। यह 17.30% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को दिखाता है। वहीं, पांच साल पहले किए गए ₹1 लाख के निवेश की वैल्यू लगभग ₹2.01 लाख (15.02% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) और तीन साल पहले किए गए निवेश की वैल्यू करीब ₹1.48 लाख (14.03% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) होती।

हालांकि, पिछले 10 वर्षों में कुछ ऐसे भी साल रहे जिसमें फंड ने नकारात्मक रिटर्न दिया। साल 2018 में फंड 17.30% तो 2022 में 3.07% गिरा। वहीं, 2025 में करीब 9.07% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 2021 में इसने लगभग 70.94% का शानदार रिटर्न दिया।