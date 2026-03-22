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कोटक का बड़ा फैसला! ₹1,293 करोड़ में बेचेगी इस कंपनी की 31% हिस्सेदारी, ये है इसकी वजह

Mar 22, 2026 05:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की सहायक कंपनी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी (Kotak Mahindra Capital Company) ने अपनी एसोसिएट कंपनी इन्फिना फाइनेंस (Infina Finance) में करीब 31% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। इस डील में कई निवेशक शामिल हैं।

कोटक का बड़ा फैसला! ₹1,293 करोड़ में बेचेगी इस कंपनी की 31% हिस्सेदारी, ये है इसकी वजह

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की सहायक कंपनी कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी (Kotak Mahindra Capital Company) ने हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी एसोसिएट कंपनी इन्फिना फाइनेंस (Infina Finance) में करीब 31% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस डील की कुल वैल्यू लगभग ₹1,293.91 करोड़ बताई जा रही है, जो बैंक के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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इस सौदे के तहत KMCC अपनी 30.99% हिस्सेदारी अलग-अलग निवेशकों को बेच रही है। इसमें लगभग 9.90% हिस्सेदारी डिराइव ट्रेडिंग एंड रिसॉर्ट्स (Derive Trading and Resorts) और ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स (Bright Star Investments) को ₹413.35 करोड़ में दी जाएगी। वहीं करीब 12.10% हिस्सेदारी दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के ट्रस्ट को ₹505.21 करोड़ में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा 8.99% हिस्सेदारी KF ट्रस्ट (KF Trust) को ₹375.36 करोड़ में बेची जाएगी, जो पहले से ही कंपनी का शेयरहोल्डर है।

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इस डील के पूरा होने के बाद KMCC की हिस्सेदारी इन्फिना फाइनेंस (Infina Finance) में घटकर करीब 19% रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन्फिना (Infina) अब कोटक महिंद्रा ग्रुप (Kotak Mahindra Group) की एसोसिएट कंपनी नहीं रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च 2025 तक कोटक ग्रुप (Kotak Group) के पास इन्फिना (Infina) में लगभग 49.99% हिस्सेदारी थी, जो अब काफी कम हो जाएगी।

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क्या करती है इन्फिना फाइनेंस ?


इन्फिना फाइनेंस (Infina Finance) की बात करें तो यह कंपनी 1996 में स्थापित हुई थी और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी लोन, कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस सेवाएं देती है। FY2025 में कंपनी का टर्नओवर ₹532.66 करोड़ और नेटवर्थ ₹2,727.99 करोड़ था। हालांकि, कोटक बैंक (Kotak Bank) के कुल बिजनेस में इसका योगदान काफी सीमित रहा है।

क्या है कारण?

यह पूरा कदम कोटक ग्रुप (Kotak Group) की पोर्टफोलियो रेशनलाइजेशन रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अपने निवेश को ज्यादा फोकस्ड और मजबूत बनाना है। आसान शब्दों में कहें तो बैंक अपने गैर-जरूरी निवेश को कम करके मुख्य बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है।

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यह डील न सिर्फ कोटक (Kotak) के लिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि कंपनी अब अपने बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन्ड (streamlined) और एफिशिएंट (efficient) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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