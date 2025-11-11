SMS अलर्ट पर यह बैंक वसूलेगा फीस, कहीं आपके अकाउंट पर तो नहीं पड़ेगा प्रभाव? चेक करें

संक्षेप: कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की तरफ से अब एसएमएस अलर्ट पर पैसा वसूला जाएगा। बैंक ने कहा है कि इस कदम से ऑपरेशनल खर्च को कवर करने का प्रयास होगा। वहीं, ग्राहकों को समय से अकाउंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की तरफ से अब एसएमएस अलर्ट पर पैसा वसूला जाएगा। बैंक ने कहा है कि इस कदम से ऑपरेशनल खर्च को कवर करने का प्रयास होगा। वहीं, ग्राहकों को समय से अकाउंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर एसएमएस पर 0.15 रुपये वसूलेगा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार हर महीने 30 एसएमएस अलर्ट ग्राहकों के लिए फ्री रहेगा। वहीं, इससे अधिक एसएमएस रिसीव होने पर ग्राहकों को हर एक बार 0.15 रुपये की फीस देनी होगी। यानी 30 एसएमएस के बाद जितने नए एसएमएस आएंगे उसपर ग्राहकों को 0.15 रुपये की फीस लगेगी।

यानी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं और आप यूपीआई, NEFT, RTGC और IMPS ट्रांसफर्स, एटीएम से पैसा निकालने पर, कैश ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर यह एसएमएस अलर्ट फीस लगेगी।

इन ग्राहकों को नहीं देनी होगी फीस ऐसे ग्राहक जिनके सेविंह या सैलरी अकाउंट में 10,000 रुपये या उससे अधिक रहेंगे उन्हें 30 से अधिक मासिक एसएमएस अलर्ट पर भी कोई फीस नहीं देनी होगी।