Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Kotak Mahindra Bank will charge fee on SMS alert check here
SMS अलर्ट पर यह बैंक वसूलेगा फीस, कहीं आपके अकाउंट पर तो नहीं पड़ेगा प्रभाव? चेक करें

SMS अलर्ट पर यह बैंक वसूलेगा फीस, कहीं आपके अकाउंट पर तो नहीं पड़ेगा प्रभाव? चेक करें

संक्षेप: कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की तरफ से अब एसएमएस अलर्ट पर पैसा वसूला जाएगा। बैंक ने कहा है कि इस कदम से ऑपरेशनल खर्च को कवर करने का प्रयास होगा। वहीं, ग्राहकों को समय से अकाउंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

Tue, 11 Nov 2025 12:38 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) की तरफ से अब एसएमएस अलर्ट पर पैसा वसूला जाएगा। बैंक ने कहा है कि इस कदम से ऑपरेशनल खर्च को कवर करने का प्रयास होगा। वहीं, ग्राहकों को समय से अकाउंट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर एसएमएस पर 0.15 रुपये वसूलेगा बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार हर महीने 30 एसएमएस अलर्ट ग्राहकों के लिए फ्री रहेगा। वहीं, इससे अधिक एसएमएस रिसीव होने पर ग्राहकों को हर एक बार 0.15 रुपये की फीस देनी होगी। यानी 30 एसएमएस के बाद जितने नए एसएमएस आएंगे उसपर ग्राहकों को 0.15 रुपये की फीस लगेगी।

ये भी पढ़ें:IPO के लिए कतार में हैं अडानी ग्रुप की कई कंपनियां! पैसा लेकर रहें तैयार

यानी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं और आप यूपीआई, NEFT, RTGC और IMPS ट्रांसफर्स, एटीएम से पैसा निकालने पर, कैश ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर यह एसएमएस अलर्ट फीस लगेगी।

इन ग्राहकों को नहीं देनी होगी फीस

ऐसे ग्राहक जिनके सेविंह या सैलरी अकाउंट में 10,000 रुपये या उससे अधिक रहेंगे उन्हें 30 से अधिक मासिक एसएमएस अलर्ट पर भी कोई फीस नहीं देनी होगी।

ये भी पढ़ें:डिफेंस कंपनी का 60% हिस्सा खरीदने का ऐलान, 6% बढ़ा भाव, नेट प्रॉफिट 77% बढ़ा

कोटक ने डेबिट कार्ड के लिए घटाई फीस

बैंक ने डेबिट कार्ड के वार्षिक फीस और जारी करने की फीस को घटा दिया है। यह 1 नवंबर से लागू हो चुका है। इस महीने की पहली तारीख से Privy League Black Metal Debit कार्ड पर फीस को सालाना 5000 रुपये से घटाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। Privy League LED Debit कार्ड पर बैंक अब 2500 रुपये की जगह 1500 रुपये फीस वसूल रहा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Kotak Mahindra Bank Bank Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।