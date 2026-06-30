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कोटक महिंद्रा की झोली में आया यह चर्चित बैंक, ग्राहकों की जमा रकम का क्या होगा?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में डॉयचे बैंक के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है
  • इस अधिग्रहण के साथ लगभग 1.5 लाख ग्राहक कोटक बैंक से जुड़ेंगे
कोटक महिंद्रा की झोली में आया यह चर्चित बैंक, ग्राहकों की जमा रकम का क्या होगा?

Kotak Mahindra Bank News: प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में डॉयचे बैंक के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार को खरीदने के लिए एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के बाद डॉयचे बैंक के ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल होंगे। इनमें सबसे बड़ा सवाल बैंक में जमा रकम को लेकर होगा। सवाल है कि इस समझौते के बाद डॉयचे बैंक में जमा रकम का क्या होगा, आइए इसे समझ लेते हैं।

क्या होगा ग्राहकों की जमा रकम का?

दरअसल, इस अधिग्रहण के तहत कोटक महिंद्रा बैंक की झोली में लगभग 29000 करोड़ रुपये (लगभग 2.7 अरब यूरो) के लोन, 16000 करोड़ रुपये (लगभग 1.5 अरब यूरो) की जमा राशि और 10500 करोड़ रुपये (लगभग 1 अरब यूरो) की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) वाला कारोबार आएगा। इस अधिग्रहण के साथ लगभग 1.5 लाख ग्राहक कोटक बैंक से जुड़ेंगे। इसके साथ ही अभी इस बिजनेस में काम कर रहे लगभग 1,000 कर्मचारी भी बैंक के साथ जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि डॉयचे बैंक के ग्राहक से लेकर कर्मचारी तक कोटक महिंद्रा बैंक के बैनर तले होंगे।

कितने रकम की डील?

आपको बता दें कि यह हाल के वर्षों में देश के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। इस अधिग्रहण की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन ET की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4,500 करोड़ रुपये में डील हुई है। उम्मीद है कि यह डील सितंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी, बशर्ते इसके लिए रेगुलेटरी समेत अन्य मंजूरी मिल जाए। डील पूरी होने पर उम्मीद है कि इससे कोटक महिंद्रा बैंक के रिटर्न-ऑन-इक्विटी (ROE) और डॉयचे बैंक के कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) में बढ़ोतरी होगी।

कोटक महिंद्रा बैंक को क्या फायदा?

इस अधिग्रहण से कोटक महिंद्रा बैंक के रिटेल बैंकिंग बिजनेस को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे होम लोन, पर्सनल लोन, MSME लोन, डिपॉजिट और वेल्थ मैनेजमेंट में उसकी मौजूदगी बढ़ेगी। डॉयचे बैंक की बात करें तो इसका भारत में रिटेल बिजनेस लगभग 17 ब्रांच के जरिए चलता है और एलीट ग्राहकों के बीच इसकी खास पहचान है। इस अधिग्रहण से कोटक को प्रीमियम बैंकिंग सेगमेंट में तुरंत बड़ा दायरा मिल जाएगा।

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कोटक बैंक में नए एमडी की तलाश

कोटक महिंद्रा की ताजा डील इसलिए भी अहम है क्योंकि बैंक नये प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल, मौजूदा एमडी एवं सीईओ अशोक वसवानी ने बैंक के निदेशक मंडल को बताया है कि वह 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहे अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा इस पद पर नियुक्ति से इच्छुक नहीं हैं।

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बता दें कि बैंक का राजस्व 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में 14,174.77 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 4,026.55 करोड़ रुपये रहा था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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