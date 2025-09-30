Kotak Mahindra Bank Share may reach 2600 rupee level Morgan Stanley Started coverage with overweight rating 30% से ज्यादा चढ़ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 2600 रुपये का टारगेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Kotak Mahindra Bank Share may reach 2600 rupee level Morgan Stanley Started coverage with overweight rating

30% से ज्यादा चढ़ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 2600 रुपये का टारगेट

विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने कोटक महिंद्रा बैंक को ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, बैंक के शेयरों में 30% से अधिक का उछाल आ सकता है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:20 PM
share Share
Follow Us on
30% से ज्यादा चढ़ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 2600 रुपये का टारगेट

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में 1994.20 रुपये पर बंद हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से बैंक के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिल सकता है।

मॉर्गन स्टैनली ने कहा, ग्रोथ हासिल करने की बेहतर स्थिति में बैंक
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि बेहतर आर्थिक माहौल में कोटक महिंद्रा बैंक ग्रोथ जेनरेट करने की बेहतर स्थिति में होगा। बैंक के पास बेहतर डायवर्सिफाइड लोन बुक है, जिसमें कमर्शियल बैंकिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग और अनसिक्योर्ड लोन्स शामिल हैं। इंक्रीमेंटल स्प्रेड्स के बेहतर होने की उम्मीद है, जो कि तेज लोन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। पिछले एक साल में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में करीब 8 पर्सेंट की ही तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम

बोनस शेयर बांट चुका है बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुका है। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने जुलाई 2015 में अपने निवेशकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया। यानी, बैंक ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। अगर पिछले 20 साल की देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों ने निवेशकों को 4100 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर इस अवधि में 47.25 रुपये से बढ़कर 1900 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2301.55 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1679.10 रुपये है।

Business Latest News Share Market Kotak Mahindra Bank
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।