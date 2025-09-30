30% से ज्यादा चढ़ सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने दिया 2600 रुपये का टारगेट

विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने कोटक महिंद्रा बैंक को ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, बैंक के शेयरों में 30% से अधिक का उछाल आ सकता है।

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में 1994.20 रुपये पर बंद हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों के लिए 2600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से बैंक के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिल सकता है।

मॉर्गन स्टैनली ने कहा, ग्रोथ हासिल करने की बेहतर स्थिति में बैंक

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि बेहतर आर्थिक माहौल में कोटक महिंद्रा बैंक ग्रोथ जेनरेट करने की बेहतर स्थिति में होगा। बैंक के पास बेहतर डायवर्सिफाइड लोन बुक है, जिसमें कमर्शियल बैंकिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग और अनसिक्योर्ड लोन्स शामिल हैं। इंक्रीमेंटल स्प्रेड्स के बेहतर होने की उम्मीद है, जो कि तेज लोन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। पिछले एक साल में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में करीब 8 पर्सेंट की ही तेजी देखने को मिली है।