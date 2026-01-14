एक ही दिन 80% गिर गया यह शेयर? निवेशक हैरान, जानिए क्या है वजह
Kotak Mahindra Bank shares: कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज बुधवार के कारोबार में अचानक बहुत नीचे दिखा, जिसे देखकर कई निवेशक चौंक गए। पहली नजर में ऐसा लगा कि शेयर करीब 80% तक टूट गया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, यह गिरावट असली नहीं बल्कि 1:5 स्टॉक स्प्लिट की वजह से हुई तकनीकी एडजस्टमेंट है। यानी बैंक के शेयर की कीमत को अनुपात में बदला गया है, न कि कंपनी की वैल्यू में कोई बड़ी गिरावट आई है। बता दें कि दिन के कारोबार में यह शेयर करीबन 2 पर्सेंट तक गिरकर 420.60 रुपये पर आ गया था।
क्या है डिटेल
कोटक महिंद्रा बैंक का आज का ट्रेडिंग सेशन स्टॉक स्प्लिट के बाद शुरू हुआ। इस स्प्लिट के तहत ₹5 फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब ₹1 फेस वैल्यू के पांच शेयरों में बंट गया है। इसलिए शेयर की कीमत अपने आप कम हो गई। आसान शब्दों में समझें तो आपके पास पहले 1 शेयर था, अब 5 शेयर हो गए हैं, लेकिन आपकी कुल निवेश वैल्यू वही की वही है। स्क्रीन पर शेयर सस्ता दिखता है, लेकिन निवेशक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी
इस स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी था। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 13 जनवरी को बाजार बंद होने तक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर उनके डीमैट अकाउंट में थे, वही इस स्प्लिट के हकदार हैं। जो निवेशक 14 जनवरी या उसके बाद शेयर खरीद रहे हैं, वे पहले से एडजस्ट हुई कीमत पर ही शेयर खरीद रहे हैं। इसलिए उन्हें अलग से कोई स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा।
गौर करने वाली बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक पहले भी ऐसा कर चुका है। साल 2010 में बैंक ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट किया था और 2015 में 1:1 बोनस शेयर भी दिए थे। अब निवेशकों की नजर बैंक के Q3 नतीजों पर है, जो 24 जनवरी को आने वाले हैं। इसके साथ ही बोर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के जरिए फंड जुटाने पर भी विचार कर सकता है। यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद अब असली फोकस बैंक के बिजनेस पर रहेगा।