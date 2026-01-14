Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Kotak Mahindra Bank share down 80 percent know why
एक ही दिन 80% गिर गया यह शेयर? निवेशक हैरान, जानिए क्या है वजह

एक ही दिन 80% गिर गया यह शेयर? निवेशक हैरान, जानिए क्या है वजह

संक्षेप:

अब निवेशकों की नजर बैंक के Q3 नतीजों पर है, जो 24 जनवरी को आने वाले हैं। इसके साथ ही बोर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के जरिए फंड जुटाने पर भी विचार कर सकता है। यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद अब असली फोकस बैंक के बिजनेस पर रहेगा।

Jan 14, 2026 03:33 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Kotak Mahindra Bank shares: कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज बुधवार के कारोबार में अचानक बहुत नीचे दिखा, जिसे देखकर कई निवेशक चौंक गए। पहली नजर में ऐसा लगा कि शेयर करीब 80% तक टूट गया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, यह गिरावट असली नहीं बल्कि 1:5 स्टॉक स्प्लिट की वजह से हुई तकनीकी एडजस्टमेंट है। यानी बैंक के शेयर की कीमत को अनुपात में बदला गया है, न कि कंपनी की वैल्यू में कोई बड़ी गिरावट आई है। बता दें कि दिन के कारोबार में यह शेयर करीबन 2 पर्सेंट तक गिरकर 420.60 रुपये पर आ गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

कोटक महिंद्रा बैंक का आज का ट्रेडिंग सेशन स्टॉक स्प्लिट के बाद शुरू हुआ। इस स्प्लिट के तहत ₹5 फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब ₹1 फेस वैल्यू के पांच शेयरों में बंट गया है। इसलिए शेयर की कीमत अपने आप कम हो गई। आसान शब्दों में समझें तो आपके पास पहले 1 शेयर था, अब 5 शेयर हो गए हैं, लेकिन आपकी कुल निवेश वैल्यू वही की वही है। स्क्रीन पर शेयर सस्ता दिखता है, लेकिन निवेशक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी

इस स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी था। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 13 जनवरी को बाजार बंद होने तक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर उनके डीमैट अकाउंट में थे, वही इस स्प्लिट के हकदार हैं। जो निवेशक 14 जनवरी या उसके बाद शेयर खरीद रहे हैं, वे पहले से एडजस्ट हुई कीमत पर ही शेयर खरीद रहे हैं। इसलिए उन्हें अलग से कोई स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा।

गौर करने वाली बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक पहले भी ऐसा कर चुका है। साल 2010 में बैंक ने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट किया था और 2015 में 1:1 बोनस शेयर भी दिए थे। अब निवेशकों की नजर बैंक के Q3 नतीजों पर है, जो 24 जनवरी को आने वाले हैं। इसके साथ ही बोर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के जरिए फंड जुटाने पर भी विचार कर सकता है। यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद अब असली फोकस बैंक के बिजनेस पर रहेगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।