मुनाफे में इजाफा, NPA में सुधार... अब इस दिग्गज बैंक के शेयर पर रखें नजर
दिसंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट चार प्रतिशत बढ़कर 3,446 करोड़ रुपये रहा। बैंक के ग्रॉस एनपीए अनुपात में सुधार हुआ और यह 31 दिसंबर तक घटकर 1.30 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 1.50 प्रतिशत था। अब बैंक के शेयर पर निवशकों की नजर रहेगी।
निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब बैंक के शेयर पर निवशकों की नजर रहेगी। बता दें कि सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार खुलेगा क्योंकि सोमवार को गणतंत्र दिवस की वजह से ट्रेडिंग नहीं होगी।
प्रॉफिट चार प्रतिशत बढ़कर 3446 करोड़ रुपये
दिसंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट चार प्रतिशत बढ़कर 3,446 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,305 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था। बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 16,741 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 16,050 करोड़ रुपये थी। इस दौरान बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 13,428 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,903 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
ब्याज आय और एनपीए के आंकड़े
बैंक की शुद्ध ब्याज आय तिमाही में बढ़कर 7565 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 7196 करोड़ रुपये थी। हालांकि, बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 4.93 प्रतिशत से गिरकर 4.54 प्रतिशत रह गया। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, बैंक के ग्रॉस एनपीए अनुपात में सुधार हुआ और यह 31 दिसंबर 2025 तक घटकर 1.30 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 1.50 प्रतिशत था। इसी तरह नेट एनपीए भी 0.41 प्रतिशत से घटकर 0.31 प्रतिशत पर आ गया। दिसंबर तिमाही में बैंक का संभावित ऋण नुकसान के लिए प्रावधान बढ़कर 810 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 794 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मामूली रूप से घटकर 22.63 प्रतिशत रह गया, जो दिसंबर 2024 के अंत में 22.79 प्रतिशत था। 31 दिसंबर 2025 तक बैंक के प्रबंधन के तहत कुल ग्राहक परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 7,87,950 करोड़ रुपये हो गईं, जो एक साल पहले 6,85,134 करोड़ रुपये थीं। बैंक के अनुसार 31 दिसंबर, 2025 तक कुल संपत्ति 1,75,251 करोड़ रुपये थी।
कोटक बैंक के शेयर का हाल
बैंक के शेयर की बात करें तो गिरावट के साथ शुक्रवार को 422.20 रुपये पर बंद हुआ। अप्रैल 2025 में शेयर 460.31 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। जनवरी 2025 में शेयर 372.30 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।