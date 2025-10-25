Hindustan Hindi News
3% घट गया इस बड़े बैंक का मुनाफा, अब फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा तीन प्रतिशत घटकर 3,253 करोड़ रुपये रह गया। इस बैंक ने एक साल पहले इसी तिमाही में 3,344 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Sat, 25 Oct 2025 09:18 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Kotak mahindra bank result: प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा तीन प्रतिशत घटकर 3,253 करोड़ रुपये रह गया। इस बैंक ने एक साल पहले इसी तिमाही में 3,344 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि बैंक के शेयर की कीमत 1.72% घटकर 2186.85 रुपये पर आ गई।

कितनी रही बैंक की आय

सितंबर तिमाही के दौरान कोटक बैंक की कुल आय बढ़कर 16,239 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 15,900 करोड़ रुपये थी। बैंक ने तिमाही के दौरान 13,649 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की। एक साल पहले की इसी अवधि में यह आंकड़ा 13,216 करोड़ रुपये था।

बैंक के ब्याज आय और मार्जिन की डिटेल

कोटक बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 7,020 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,311 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सालाना आधार पर 4.91 प्रतिशत से घटकर 4.54 प्रतिशत रह गया। सितंबर 2025 के अंत में बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 1.39 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 1.49 प्रतिशत थी। नेट एनपीए सालाना आधार पर 0.43 प्रतिशत से घटकर 0.32 प्रतिशत रह गया।

क्या कहा बैंक के प्रबंध निदेशक ने?

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक वासवानी ने कहा कि मुनाफा घटने में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए), मानक परिसंपत्ति और अन्य मदों में किये गये प्रावधानों का काफी योगदान रहा। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक ने कुल 1,674.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो गत 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में घटकर 2,416.21 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

लाइफ इंश्योरेंस का मुनाफा कितना घटा?

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का नेट प्रॉफिट एक साल पहले के 360 करोड़ रुपये से घटकर 49 करोड़ रुपये रह जाने के बारे पूछे गये एक सवाल के जबाव में कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जयदीप हंसराज ने बताया कि इसमें एक बड़ा कारक यह रहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में जीवन बीमा पर कर शून्य करने की घोषणा के बाद आया ठहराव था।

