कोटक महिंद्रा बैंक के CEO छोड़ेंगे पद, शेयर पर ब्रोकरेज फिदा, सोमवार को रखें नजर

Kotak Mahindra Bank news: प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने नये प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की तलाश शुरू कर दी है। मौजूदा एमडी और सीईओ अशोक वसवानी ने बैंक के निदेशक मंडल को बताया है कि वह 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहे अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा इस पद पर नियुक्ति से इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद निदेशक मंडल की शनिवार को हुई बैठक में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि नये एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया नियामक समय-सीमा में पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना साल 2003 में हुई थी। इससे पहले यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड (केएमएफएल) के नाम से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में काम कर रहा था। केएमएफएल देश की पहली एनबीएफसी थी जिसे एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

बैंक के तिमाही नतीजे वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 10 प्रतिशत बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये रहा। बैंक के मुनाफे में यह बढ़ोतरी प्रावधानों में कमी और बेहतर शुद्ध ब्याज आय के कारण हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 4,933 करोड़ रुपये था। तिमाही में बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय आठ प्रतिशत बढ़कर 7,876 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 7,284 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.20 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 1.42 प्रतिशत था।

शेयर का परफॉर्मेंस इस बीच, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गुरुवार को 409 रुपये पर बंद हुए। वहीं, शुक्रवार को मुहर्रम की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बैंक शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 452.98 रुपये और 345.40 रुपये है। हाल ही में ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बैंक शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने बैंक के लिए 470 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है।