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कोटक महिंद्रा बैंक के CEO छोड़ेंगे पद, शेयर पर ब्रोकरेज फिदा, सोमवार को रखें नजर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • कोटक महिंद्रा बैंक ने नयेसीईओ की तलाश शुरू कर दी है
  • मार्च तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 10 प्रतिशत बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये रहा
कोटक महिंद्रा बैंक के CEO छोड़ेंगे पद, शेयर पर ब्रोकरेज फिदा, सोमवार को रखें नजर

Kotak Mahindra Bank news: प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने नये प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की तलाश शुरू कर दी है। मौजूदा एमडी और सीईओ अशोक वसवानी ने बैंक के निदेशक मंडल को बताया है कि वह 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहे अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा इस पद पर नियुक्ति से इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद निदेशक मंडल की शनिवार को हुई बैठक में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि नये एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया नियामक समय-सीमा में पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना साल 2003 में हुई थी। इससे पहले यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड (केएमएफएल) के नाम से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में काम कर रहा था। केएमएफएल देश की पहली एनबीएफसी थी जिसे एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

बैंक के तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 10 प्रतिशत बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये रहा। बैंक के मुनाफे में यह बढ़ोतरी प्रावधानों में कमी और बेहतर शुद्ध ब्याज आय के कारण हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 4,933 करोड़ रुपये था। तिमाही में बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय आठ प्रतिशत बढ़कर 7,876 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 7,284 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ और ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.20 प्रतिशत रह गया, जो एक वर्ष पहले 1.42 प्रतिशत था।

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शेयर का परफॉर्मेंस

इस बीच, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर गुरुवार को 409 रुपये पर बंद हुए। वहीं, शुक्रवार को मुहर्रम की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब सोमवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बैंक शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 452.98 रुपये और 345.40 रुपये है। हाल ही में ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने बैंक शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने बैंक के लिए 470 रुपये का टारगेट प्राइस सुझाया है।

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ब्रोकरेज के मुताबिक बैंक एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है जो समय के साथ इक्विटी पर रिटर्न (RoE) दे सके। इसमें सब्सिडियरी कंपनियों का योगदान भी शामिल होगा, साथ ही बैंक समझदारी भरे रिस्क स्टैंडर्ड और मजबूत कैपिटल बफर भी बनाए रखेगा। ब्रोकरेज ने कहा कि कोटक मैनेजमेंट को भरोसा है कि डिजिटल एक्विजिशन से लायबिलिटी में छोटी-छोटी लेकिन लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी जबकि अगले तीन से पांच सालों में ब्रांच की संख्या मौजूदा 2,276 से बढ़ाकर 3,500 करने से फ्रैंचाइज की पहुंच और मजबूत होगी।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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