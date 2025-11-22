Hindustan Hindi News
IDBI bank में हिस्सा खरीदना चाह रहा है बैंक, रेस में शामिल!

संक्षेप:

Sat, 22 Nov 2025 12:31 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank Share) के प्राइवेटाइजेशन का इंतजार कर रहे निवेशकों को इंतजार लम्बा होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) भी आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने को इच्छुक है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट ओकट्री कैपिटल और फेयरफैक्स के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, इस पूरे मसले पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

61% हिस्सेदारी बेचने की चर्चा

केंद्र सरकार की तरफ से दिए बयान में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन वित्त वर्ष 2026 के अंत तक फाइनल हो जाएगा। मौजूदा समय में आईडीबीआई बैंक में केंद्र की हिस्सेदारी 45.48 प्रतिशत है। वहीं, एलआईसी के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सा है। आईडीबीआई बैंक डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (Department of Investment and Public Asset Management) आईडीबीआई बैंक का 61 प्रतिशत हिस्सा बेचना चाह रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से हिस्सेदारी बेचने के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोलियां मंगाई जाएंगी, यह बात सरकार के अधिकारी ने पहले कही थी। बता दें, इस बैंक की हिस्सेदारी बेचने की चर्चा सबसे पहले 2022 में शुरू हुई थी। मौजूदा समय में एलआईसी आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर शेयरहोल्डर है।

शेयरों का प्रदर्शन IDBI बैंक

शुक्रवार को आईडीबीआई बैंक के शेयर 2.53 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 100.25 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पिछले 6 महीने के दौरान बैंक के शेयरों की कीमतों में 6.25 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में आईडीबीआई बैंक के शेयरों का भाव 31.80 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक का 52 वीक हाई 106.99 रुपये और 52 वीक लो लेवल 65.89 रुपये है। आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप 1.07 लाख करोड़ रुपये का है।

5 साल में IDBI बैंक के शेयरों की कीमतों में 168 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

