AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक को 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की RBI से मंजूरी

मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कोटक फ्लेक्सीकैप फंड के पास पहले से ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,19,97,824 शेयर यानी 1.60% हिस्सेदारी मौजूद है।

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कंपनी में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और उनके द्वारा फंडों को मिलाकर 'कोटक महिंद्रा ग्रुप' को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग अधिकारों का 9.99% तक एग्रीगेट होल्डिंग की केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिल चुकी है।

मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोटक फंड की 1.60% हिस्सेदारी मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कोटक फ्लेक्सीकैप फंड के पास पहले से ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,19,97,824 शेयर यानी 1.60% हिस्सेदारी मौजूद है। इसके अलावा एचडीएफसी एमएफ, निप्पॉन लाइफ, इन्वेस्को और डीएसपी मिडकैप जैसे कई अन्य बड़े फंडों के साथ-साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसी बीमा कंपनियां भी इस लेंडर में हिस्सेदारी रखती हैं।

शेयर बाजार में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रदर्शन इस घोषणा के बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में स्थिर कारोबार देखने को मिला, जो 0.3% गिरकर 1,021.30 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर कोटक बैंक का स्टॉक बीएसई पर 378.90 रुपये पर 1% से कम की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा।

जनवरी-मार्च तिमाही में एयू का नेट प्रॉफिट 65% बढ़ा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के तिमाही परिणामों की बात करें तो पिछले महीने लेंडर ने 832 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 65% और तिमाही आधार पर 25% की वृद्धि दर्शाता है। ब्याज से प्राप्त आय और भुगतान किए गए ब्याज के अंतर को दर्शाने वाली नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना 23% और तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 2,582 करोड़ रुपये हो गई।

NIM में सुधार और प्रोविजन में गिरावट कंपनी के प्रेस रिलीज के अनुसार, चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 24 बेसिस प्वाइंट सुधरकर 5.96% पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 5.7% था। इस तिमाही के दौरान प्रोविजन में सालाना 58% और तिमाही आधार पर 19% की गिरावट देखी गई, जो 269 करोड़ रुपये रहा।

एसेट क्वालिटी में हुआ सुधार बैंक की एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला। मार्च 2026 में ग्रास एनपीए अनुपात 2.03% रहा, जबकि दिसंबर 2025 में यह 2.30% था। इसी तरह नेट एनपीए अनुपात मार्च में 0.74% दर्ज किया गया, जो दिसंबर में 0.88% था।

डिपॉजिट और लोन पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि इस तिमाही के दौरान कुल डिपॉजिट सालाना 23% और तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 1,52,661 करोड़ रुपये हो गया। वहीं मार्च तिमाही के अंत में लोन पोर्टफोलियो 1,40,327 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 21% और तिमाही आधार पर 8% की वृद्धि दर्शाता है।