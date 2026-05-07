AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक को 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की RBI से मंजूरी
मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कोटक फ्लेक्सीकैप फंड के पास पहले से ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,19,97,824 शेयर यानी 1.60% हिस्सेदारी मौजूद है।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कंपनी में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और उनके द्वारा फंडों को मिलाकर 'कोटक महिंद्रा ग्रुप' को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग अधिकारों का 9.99% तक एग्रीगेट होल्डिंग की केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिल चुकी है।
मौजूदा शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोटक फंड की 1.60% हिस्सेदारी
मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कोटक फ्लेक्सीकैप फंड के पास पहले से ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,19,97,824 शेयर यानी 1.60% हिस्सेदारी मौजूद है। इसके अलावा एचडीएफसी एमएफ, निप्पॉन लाइफ, इन्वेस्को और डीएसपी मिडकैप जैसे कई अन्य बड़े फंडों के साथ-साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसी बीमा कंपनियां भी इस लेंडर में हिस्सेदारी रखती हैं।
शेयर बाजार में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रदर्शन
इस घोषणा के बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में स्थिर कारोबार देखने को मिला, जो 0.3% गिरकर 1,021.30 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर कोटक बैंक का स्टॉक बीएसई पर 378.90 रुपये पर 1% से कम की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा।
जनवरी-मार्च तिमाही में एयू का नेट प्रॉफिट 65% बढ़ा
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के तिमाही परिणामों की बात करें तो पिछले महीने लेंडर ने 832 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 65% और तिमाही आधार पर 25% की वृद्धि दर्शाता है। ब्याज से प्राप्त आय और भुगतान किए गए ब्याज के अंतर को दर्शाने वाली नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना 23% और तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 2,582 करोड़ रुपये हो गई।
NIM में सुधार और प्रोविजन में गिरावट
कंपनी के प्रेस रिलीज के अनुसार, चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 24 बेसिस प्वाइंट सुधरकर 5.96% पर पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 5.7% था। इस तिमाही के दौरान प्रोविजन में सालाना 58% और तिमाही आधार पर 19% की गिरावट देखी गई, जो 269 करोड़ रुपये रहा।
एसेट क्वालिटी में हुआ सुधार
बैंक की एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला। मार्च 2026 में ग्रास एनपीए अनुपात 2.03% रहा, जबकि दिसंबर 2025 में यह 2.30% था। इसी तरह नेट एनपीए अनुपात मार्च में 0.74% दर्ज किया गया, जो दिसंबर में 0.88% था।
डिपॉजिट और लोन पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि
इस तिमाही के दौरान कुल डिपॉजिट सालाना 23% और तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 1,52,661 करोड़ रुपये हो गया। वहीं मार्च तिमाही के अंत में लोन पोर्टफोलियो 1,40,327 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 21% और तिमाही आधार पर 8% की वृद्धि दर्शाता है।
लंबी अवधि में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर का शानदार प्रदर्शन
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर का प्रदर्शन कई समय सीमाओं में मजबूत रहा है और यह बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर साबित हुआ है। साल की शुरुआत से अब तक इसमें 2% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी 50 में 6% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक 49% उछला है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स में मात्र 2.5% की वृद्धि हुई है। तीन साल के आधार पर यह 52% बढ़ा है, जबकि पांच साल में इसमें 120% की तेजी देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें