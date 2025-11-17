Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Kotak Mahindra Bank board meeting on 21st to take decision on stock split
फिर से इस बैंक के शेयरों का होगा बंटवारा, खबर से 2% भागा स्टॉक, 10 साल पहले दिया था बोनस

फिर से इस बैंक के शेयरों का होगा बंटवारा, खबर से 2% भागा स्टॉक, 10 साल पहले दिया था बोनस

संक्षेप: Kotak Mahindra Bank Stock Split News: बैंकिंग स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर है।

Mon, 17 Nov 2025 10:38 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Kotak Mahindra Bank Stock Split News: बैंकिंग स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में आज 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर है। बैंक के शेयरों का बंटवारा 15 साल के बाद हो सकता है। बैंक ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है।

कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर आज बीएसई में 2091.95 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2119.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

हो सकता है कंपनी के शेयरों का बंटवारा

कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 21 नवंबर 2025 को बोर्ड की मीटिंग है। इसी मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट पर फैसला होगा। इससे पहले 2010 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा दो हिस्सों में हुआ था। 2010 में बैंकिंग स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

10 साल पहले बोनस शेयर दिया था

कोटक महिंद्रा बैंक ने 2015 में बोनस शेयर दिया था। तब बैंक ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। यह पहली और आखिरी बार बैंक ने बोनस शेयर दिया था

शेयर बाजार में बैंक का प्रदर्शन कैसा?

रिटर्न के लिहाज से भी यह स्टॉक अबतक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा है। बैंकिंग स्टॉक की कीमतों में बीते 3 महीने के दौरान 6.22 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस साल अबतक कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 17 प्रतिशत उछाल दर्ज की गई है। बता दें, एक साल में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2301.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1700 रुपये है। इस बैंक का मार्केट कैप 4.18 लाख करोड़ रुपये का है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड भी दिया है। बैंक ने आखिरी बार निवेशकों को इसी जुलाई के महीने में डिविडेंड दिया था। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

