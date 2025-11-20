भारत से अपना कारोबार समेट रही यह कंपनी, रिटेल और वेल्थ बिजनेस को खरीदने की मची होड़
कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक, डॉयचे बैंक के भारत में रिटेल और वेल्थ बिजनेस को खरीदने की दौड़ में आमने-सामने हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन बैंक अपने इस सेगमेंट से बाहर निकलने की योजना बना रहा है, जो यूरोप के बाहर उसका एकमात्र रिटेल बाजार है। बता दें कि जर्मन बैंक द्वारा देश में इस राजस्व स्रोत को बेचने का यह आठ सालों में दूसरा प्रयास है।
क्या है डील
डील में पर्सनल लोन, मॉर्टगेज लोन और करीब ₹25,000 करोड़ की वेल्थ मैनेजमेंट एसेट्स शामिल हैं। भारतीय रिटेल यूनिट ने FY2025 में ₹2,455 करोड़ का राजस्व कमाया, जो पिछले वर्ष से 4% अधिक है। मार्च 2025 तक बैंक के रिटेल एसेट्स ₹25,038 करोड़ पर थे। दोनों भारतीय बैंकों ने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कर लिया है और अब वैल्यूएशन व अन्य शर्तों को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों ने बताया कि यह डील दोनों बैंकों को डॉयचे बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में मजबूत उपस्थिति का मौका दे सकती है, जो उनके विस्तार योजनाओं के अनुरूप है।
बैंक ने क्या कहा
डॉयचे बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। यह कदम डॉयचे बैंक के CEO क्रिश्चियन सेविंग की ग्लोबल पुनर्गठन योजना का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने 2028 तक राजस्व को €37 बिलियन तक बढ़ाने और रिटर्न ऑन टैन्जिबल इक्विटी को 13% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। अगर डील सफल होती है, तो डॉयचे बैंक भारत में अपनी 17 रिटेल शाखाएं बंद कर सकता है। यह कदम 2022 में सिटी बैंक के भारतीय रिटेल बिजनेस को एक्सिस बैंक को बेचने जैसे बड़े एग्ज़िट का प्रतिबिंब होगा। इससे पहले 2011 में डॉयचे ने अपना क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो इंडसइंड बैंक को बेच दिया था।
शेयरों के हाल
शेयर बाज़ार में कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक दोनों का प्रदर्शन मजबूत रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 19 नवंबर को ₹2,105.90 पर बंद हुआ, जो उसके 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹2,301.90 के करीब है। इसका मार्केट कैप ₹4.17 लाख करोड़ से अधिक है। वहीं, फेडरल बैंक का शेयर ₹247 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, साथ ही यह पिछले एक वर्ष में 18% बढ़ा है।