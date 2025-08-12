रेस्टोरेंट खोलने से पहले जान लीजिए यह नियम, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे

अगर आप नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो आपको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम को जानना बेहद जरूरी है वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नए नियम के अनुसार, अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में नॉनवेज परोसा जा रहा है तो सरकार को इसी जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय ही बतानी होगी।

अगर आप नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो आपको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम को जानना बेहद जरूरी है वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार, अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में नॉनवेज परोसा जा रहा है तो सरकार को इसी जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय ही बतानी होगी। उन्हें लिखित में यह बताना होगा कि क्या वे बीफ या पोर्क जैसे नॉनवेज परोसने वाले हैं। इस कदम का उद्देश्य खाने से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाना है।

इस कदम के तहत अब होटल चलाने के लिए सरकार के सख्त नियमों का पालन करना होगा। अब होटल मालिकों को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन करके समय मेन्यू शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना होगा। नए नियम के तहत अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा है तो सरकार को बताना होगा कि क्या वे बीफ या पोर्क जैसे मांसाहार परोसने वाले हैं। इसी तरह शाकाहारी रेस्टोरेंट्स को भी अपना मेन्यू कार्ड आवेदन में साफ-साफ बताना होगा।

यह नियम राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा होटल से जुड़ा यह नियम राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा और अगर कोई शाकाहारी रेस्टोरेंट बाद में मांसाहारी मेन्यू पर जाना चाहे तो उसे पहले नया लाइसेंस लेना होगा। यह पहल फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की केंद्रीय सलाहकार समिति ने भुवनेश्वर में बैठक के दौरान सुझाई थी, जिससे खाने से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ सके।

इस नए नियम के लागू होने पर एक राष्ट्रीय स्तर पर शाकाहारी और मांसाहारी रेस्टोरेंट्स की सूची तैयार की जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके और खाद्य सुरक्षा अधिकारी उच्च जोखिम वाले रेस्टोरेंट्स पर ठीक से निगरानी रख सकें।

पहले पनीर को लेकर दिया था निर्देश इससे पहले ने होटलों और रेस्टोरेंट के लिए पनीर से बनी चीजों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। कई बार ग्राहकों को नकली पनीर परोसने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसी संभावना को देखते हुए, मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि अब होटल मालिकों को बताना होगा कि वे ग्राहकों को परोसे जाने वाले व्यंजनों में एनालॉग पनीर (खाद्य तेलों से बना पनीर) का उपयोग करते हैं या पारंपरिक दूध से बना पनीर।