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ग्रे मार्केट में दहाड़ा यह IPO, एक बार में 88 शेयर पर दांव लगाने का है मौका

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Knack Packaging IPO GMP: नैक पैकेजिंग ने अपने कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपये के शेयर रिजर्व किए हैं
  • ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम 8 पर्सेंट से ज्यादा का है
ग्रे मार्केट में दहाड़ा यह IPO, एक बार में 88 शेयर पर दांव लगाने का है मौका

Knack Packaging IPO GMP: पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर नैक पैकेजिंग लिमिटेड के आईपीओ को ग्रे मार्केट में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम 8 पर्सेंट से ज्यादा का है। करीब 440 करोड़ रुपये के आईपीओ की लिस्टिंग 180 रुपये के पार होने की उम्मीद है। आइए आईपीओ की डिटेल जान लेता हूं।

क्या है आईपीओ डिटेल?

नैक पैकेजिंग लिमिटेड का आईपीओ एक जुलाई को खुलेगा और तीन जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने बताया कि इसके लिए इश्यू प्राइस 161-170 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ipowatch.in की वेबसाइट के मुताबिक आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 14 रुपये है। बता दें कि बड़े (एंकर) निवेशक 30 जून को बोली लगा पाएंगे। यह इश्यू 380 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और 35 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण है।

कर्मचारियों के लिए शेयर रिजर्व

नैक पैकेजिंग ने अपने कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपये के शेयर रिजर्व किए हैं। उन्हें ये शेयर फाइनल ऑफर प्राइस से 16 रुपये कम कीमत पर मिलेंगे। निवेशक कम से कम 88 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। मतलब ये कि एक लॉट में कुल 88 शेयर होंगे। आईपीओ में ऑफर साइज का आधा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए, 15 प्रतिशत नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए और बाकी 35 प्रतिशत रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है।

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नैक पैकेजिंग नए इश्यू से मिलने वाली रकम में से 320 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गुजरात के बोरिसाना में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए आंशिक रूप से फंडिंग करने में करेगी। वहीं, शेष राशि को सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए रखा जाएगा। गुजरात में फैसलिटीज का इस्तेमाल प्रिंटेड और लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रोपाइलीन (PLWPP) बैग और PLWPP पिंच-बॉटम बैग बनाने के लिए किया जाएगा।

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नैक पैकेजिंग के मुताबिक प्रोजेक्ट साइट बनाने की कुल अनुमानित लागत ₹364.9 करोड़ है। इसमें से कंपनी ने 23 जून, 2026 तक ₹12.8 करोड़ लगाए हैं और ₹32 करोड़ अपनी अंदरूनी कमाई से लगाएगी। बाकी बची लगभग ₹320 करोड़ की लागत का फंडिंग इश्यू से मिलने वाली नेट रकम से होने की उम्मीद है।

नैक पैकेजिंग के फाइनेशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में FY26 में इसका प्रॉफिट 25.6% बढ़कर ₹92.7 करोड़ हो गया। वहीं, रेवेन्यू 11.8% बढ़कर ₹823.4 करोड़ हो गया। नैक पैकेजिंग IPO को मैनेज करने के लिए सिस्टेमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स को मर्चेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया गया है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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