IPO इश्यू प्राइस से 103% उछल चुका यह शेयर, अब कंपनी के क्रेडिट रेटिंग में बदलाव
मुख्य बातें
- डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म किश्त (Kissht) की पैरेंट कंपनी OnEMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है
- इस बीच, कंपनी के शेयर में बुधवार को उतार-चढ़ाव वाला माहौल रहा
डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म किश्त (Kissht) की पैरेंट कंपनी OnEMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, 17 नवंबर को किश्त ने जानकारी दी कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने उसकी लेंडिंग सब्सिडियरी-सी क्रेवा कैपिटल सर्विसेज की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को 'IND A-'/स्टेबल से बढ़ाकर 'IND A'/स्टेबल कर दिया है। रेटिंग में यह सुधार कंपनी की बेहतर मुनाफे की स्थिति, अनुशासित लेंडिंग और मजबूत पूंजी आधार को दिखाता है।
कंपनी के शेयर का हाल?
OnEMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के शेयर बुधवार को उतार-चढ़ाव वाले माहौल में रहे। यह शेयर लाल निशान पर 340 रुपये कारोबार कर रहा था। पिछले छह महीनों में ये शेयर 65% बढ़े हैं और अपने IPO इश्यू प्राइस (171 रुपये) के मुकाबले इनमें 103% की बढ़त दर्ज की गई है। अक्टूबर 2026 में शेयर 388.25 रुपये तक पहुंचा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 190.35 रुपये है। यह भाव मई 2026 में था।
रेटिंग अपग्रेड 1,000 करोड़ रुपये के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर और 650 करोड़ रुपये की बैंक लोन सुविधाओं पर लागू है। इसके अलावा, Ind-Ra ने कंपनी के 250 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर प्रोग्राम की रेटिंग 'IND A1' पर बरकरार रखी है।
FY27 की दूसरी तिमाही में AUM में 68% की बढ़ोतरी
OnEMI ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना आधार पर 68% बढ़कर 9,317 करोड़ रुपये हो गया है। टैक्स के बाद कंपनी का मुनाफा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले दोगुना होकर 125 करोड़ रुपये हो गया है। अब तक कुल ग्राहकों की संख्या 1.28 करोड़ को पार कर गई है, जो सालाना आधार पर 22% की वृद्धि है। कंपनी को उम्मीद है कि FY27 में उसका AUM 60% से ज्यादा बढ़ेगा जबकि क्रेडिट कॉस्ट में सालाना आधार पर 15% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान है।
नवंबर में 832 करोड़ रुपये का प्रेफरेंशियल इश्यू
बीते 11 नवंबर को OnEMI ने घोषणा की कि उसने 34 निवेशकों को 314.11 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2,64,93,882 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इसके साथ ही 832.20 करोड़ रुपये का प्रेफरेंशियल इश्यू पूरा हो गया है। बोर्ड ने 23 अक्टूबर को इस अलॉटमेंट को मंजूरी दी थी जबकि नए शेयरों को 8 नवंबर को BSE और NSE से ट्रेडिंग की मंजूरी मिल गई।
शेयर के लिए 335 रुपये का स्तर अहम
18 नवंबर को BSE पर OnEMI का शेयर 340.95 रुपये पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 347.40 रुपये का ऊपरी और 339.75 रुपये का निचला स्तर छुआ। SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा के मुताबिक, शेयर 388 रुपये के आसपास के ऊपरी स्तर से नीचे आया है। फिलहाल 335 रुपये का स्तर इसके लिए अहम है। अगर शेयर इस स्तर के ऊपर टिकता है तो इसमें स्थिरता देखने को मिल सकती है। वहीं, 335 रुपये से नीचे फिसलने पर शेयर 320 से 300 रुपये की ओर जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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