3 दिन में 50% की तेजी, आज मुनाफावसूली का हुआ शिकार, 10% लुढ़का शेयर

Multibagger Stock: तीन कारोबारी दिन में निवेशकों को 50 प्रतिशत का रिटर्न देने वाला स्टॉक KIOCL Ltd के शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 562.50 रुपये के लेवल पर आ गया था।

Multibagger Stock: तीन कारोबारी दिन में निवेशकों को 50 प्रतिशत का रिटर्न देने वाला स्टॉक KIOCL Ltd के शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 562.50 रुपये के लेवल पर आ गया था। इससे पहले दिन में कंपनी के शेयर 630 रुपये पर ओपन हुए थे।

बीते हफ्ते शुक्रवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी आई। सोमवार को भी यह स्टॉक बढ़त बनाने में सफल रहा। इससे पहले गुरुवार की छुट्टी से पहले बुधवार को भी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। बता दें, मंगलवार को कंपनी का मार्केट कैप 34186 करोड़ रुपये था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन ओवर आल कैसा? 1 महीने में KIOCL Ltd के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 92 प्रतिशत बढ़ा है। KIOCL Ltd के पोजीशनल निवेशकों का पैसा महज 6 महीने में ही डबल हो चुका है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत की बढ़त हासिल करने में सफल रहा है। बता दें, 1 साल में KIOCL Ltd के शेयरों का भाव 61 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 634.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 188.15 रुपये है।

2 साल में कंपनी ने 75 प्रतिशत का रिटर्न अपने पोजीशनल निवेशकों को दिया है। वहीं, 3 साल से शेयरों को होल्ड किए इंवेस्टर्स को अबतक 199 प्रतिशत का फायदा हुआ है। पिछले साल में KIOCL Ltd के शेयरों का भाव 367 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 105 प्रतिशत की तेजी आई है।

2022 में आखिरी बार कंपनी ने दिया था डिविडेंड इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2022 में डिविडेंड दिया था। तब मल्टीबैगर स्टॉक ने एक शेयर पर 0.79 रुपये का डिविडेंड बांटा था।