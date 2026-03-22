1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, 24 मार्च है रिकॉर्ड डेट, ₹322 का है शेयर

कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी जितने शेयर आपके पास अभी हैं, उतने ही नए शेयर आपको मुफ्त में मिलेंगे। इसके लिए 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जो यह तय करेगी कि किन निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा।

Bonus Share: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 'बोनस शेयर' एक अच्छी खबर की तरह होता है। हाल ही में किलिच ड्रग्स इंडिया लिमिटेड (Kilitch Drugs India Ltd) ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी जितने शेयर आपके पास अभी हैं, उतने ही नए शेयर आपको मुफ्त में मिलेंगे। इसके लिए 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जो यह तय करेगी कि किन निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले शुक्रवार को 1 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 322 रुपये पर बंद हुए थे।

क्या है डिटेल किलिच ड्रग्स इंडिया लिमिटेड के मामले में 24 मार्च रिकॉर्ड डेट है, यानी निवेशकों को 23 मार्च तक शेयर खरीद लेने चाहिए थे। अगर कोई निवेशक रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर खरीदता है, तो वह बोनस के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि शेयर उसके डीमैट अकाउंट में समय पर क्रेडिट नहीं होंगे।

बोनस शेयर क्या है अब सवाल आता है कि आखिर बोनस शेयर होते क्या हैं? आसान भाषा में समझें तो जब कोई कंपनी अपने मुनाफे या रिजर्व को सीधे कैश में देने की बजाय शेयर के रूप में बांटती है, तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। इसमें निवेशक को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि उसके मौजूदा शेयर के बदले अतिरिक्त शेयर दिए जाते हैं। इससे निवेशक के पास कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है।

उदाहरण में समझें उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी 1:1 बोनस देती है, तो आपको 100 नए शेयर और मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का कुल वैल्यू (मार्केट कैप) उतना ही रहता है, इसलिए शेयर का भाव उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाता है।

बोनस शेयर पाने के लिए 'रिकॉर्ड डेट' बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस दिन कंपनी रिकॉर्ड डेट तय करती है, उस दिन तक जिन निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर मौजूद होते हैं, वही इसके पात्र माने जाते हैं। भारत में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, इसलिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है, ताकि वे समय पर उनके खाते में दिख सकें।