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1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, 24 मार्च है रिकॉर्ड डेट, ₹322 का है शेयर

Mar 22, 2026 10:41 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी जितने शेयर आपके पास अभी हैं, उतने ही नए शेयर आपको मुफ्त में मिलेंगे। इसके लिए 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जो यह तय करेगी कि किन निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा।

1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, 24 मार्च है रिकॉर्ड डेट, ₹322 का है शेयर

Bonus Share: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 'बोनस शेयर' एक अच्छी खबर की तरह होता है। हाल ही में किलिच ड्रग्स इंडिया लिमिटेड (Kilitch Drugs India Ltd) ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी जितने शेयर आपके पास अभी हैं, उतने ही नए शेयर आपको मुफ्त में मिलेंगे। इसके लिए 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, जो यह तय करेगी कि किन निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले शुक्रवार को 1 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 322 रुपये पर बंद हुए थे।

क्या है डिटेल

किलिच ड्रग्स इंडिया लिमिटेड के मामले में 24 मार्च रिकॉर्ड डेट है, यानी निवेशकों को 23 मार्च तक शेयर खरीद लेने चाहिए थे। अगर कोई निवेशक रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर खरीदता है, तो वह बोनस के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि शेयर उसके डीमैट अकाउंट में समय पर क्रेडिट नहीं होंगे।

बोनस शेयर क्या है

अब सवाल आता है कि आखिर बोनस शेयर होते क्या हैं? आसान भाषा में समझें तो जब कोई कंपनी अपने मुनाफे या रिजर्व को सीधे कैश में देने की बजाय शेयर के रूप में बांटती है, तो उसे बोनस शेयर कहा जाता है। इसमें निवेशक को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि उसके मौजूदा शेयर के बदले अतिरिक्त शेयर दिए जाते हैं। इससे निवेशक के पास कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है।

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उदाहरण में समझें

उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी 1:1 बोनस देती है, तो आपको 100 नए शेयर और मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का कुल वैल्यू (मार्केट कैप) उतना ही रहता है, इसलिए शेयर का भाव उसी अनुपात में एडजस्ट हो जाता है।

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बोनस शेयर पाने के लिए 'रिकॉर्ड डेट' बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस दिन कंपनी रिकॉर्ड डेट तय करती है, उस दिन तक जिन निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर मौजूद होते हैं, वही इसके पात्र माने जाते हैं। भारत में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, इसलिए निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है, ताकि वे समय पर उनके खाते में दिख सकें।

कुल मिलाकर, बोनस शेयर निवेशकों के लिए एक तरह का अतिरिक्त फायदा होता है, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है। हालांकि इससे तुरंत पैसा नहीं मिलता, लेकिन लंबे समय में यह निवेश की वैल्यू बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले ऐसी घोषणाओं और रिकॉर्ड डेट पर नजर रखना बेहद जरूरी होता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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