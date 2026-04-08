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ईरान संकट का असर! रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तेल की कीमतें, क्या अभी और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

Apr 08, 2026 12:53 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान से जुड़े तनाव और सप्लाई बाधित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर $144 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इससे वैश्विक महंगाई बढ़ने और पेट्रोल-डीजल के दाम महंगे होने की आशंका बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है।

ईरान संकट का असर! रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तेल की कीमतें, क्या अभी और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

दुनियाभर में तेल की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब दोनों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में कच्चे तेल का प्रमुख बेंचमार्क डेटेड ब्रेंट (Dated Brent) 144.42 डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी किसी सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव का परिणाम नहीं, बल्कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर है, खासतौर पर ईरान (Iran) से जुड़े संघर्ष के कारण दुनियाभर में तेल की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।

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दरअसल, दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई स्टेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के जरिए होती है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से कच्चा तेल विभिन्न देशों तक पहुंचता है। लेकिन, ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालातों ने इस रास्ते को प्रभावित कर दिया है, जिससे सप्लाई में भारी कमी आ गई है। जब सप्लाई घटती है और मांग बनी रहती है या बढ़ती है, तो कीमतों में उछाल आना तय है और अभी यही हो रहा है।

तेल की इस कमी के चलते दुनिया भर की रिफाइनरी कंपनियां तेजी से कच्चा तेल खरीदने की कोशिश कर रही हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और कीमतें और ऊपर जा रही हैं। इतना ही नहीं, कच्चे तेल से बनने वाले पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है, जिससे इनके दाम बढ़ने की संभावना और मजबूत हो गई है।

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इस स्थिति का असर केवल तेल कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से तेल आयात करता है। महंगा तेल सीधे तौर पर महंगाई बढ़ाता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई, तो तेल की कीमतें और भी ऊंचाई छू सकती हैं। ऐसे में सरकारों को ईंधन पर टैक्स में कटौती या अन्य राहत उपायों पर विचार करना पड़ सकता है।

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कच्चे तेल की कीमतों में यह रिकॉर्ड तेजी सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का संकेत है, जिसका असर हर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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