कवच सिस्टम लगाने के लिए रेलवे से मिला ऑर्डर, कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 1106.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक ऑर्डर मिलने की वजह से आया है। कर्नेक्स-KEC कंसोर्शियम को वेस्ट सेंट्रल रेलवे, भोपाल से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला है। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1584 रुपये है।

मध्य प्रदेश में रेल रूट्स पर लगाना है कवच सेफ्टी सिस्टम्स

कंसोर्शियम को मध्य प्रदेश में रेलवे रूट्स पर कवच सेफ्टी सिस्टम्स (KAVACH) इंस्टॉल करना है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 151.41 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट को 600 दिन के भीतर पूरा किया जाना है। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स को पिछले महीने जुलाई में साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद से बीदर-परली वैजनाथ सेक्शन में कवच सेफ्टी सिस्टम अपग्रेड करने के लिए एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) मिला था। यह ऑर्डर 21.03 करोड़ रुपये का था। इस प्रोजेक्ट को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।