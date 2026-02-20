इस कंपनी के पास ₹3928 करोड़ के ऑर्डर, शेयर ने लगाई लंबी छलांग
KEI Industries share price: शेयर बाजार में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। इस माहौल के बीच केईआई इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की तेजी आई और शेयर 4785 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। बता दें कि यह कंपनी केबल और वायर (सीएंडडब्ल्यू) कारोबार में सक्रिय है। कंपनी के शेयर का मूल्य अगस्त 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। इस शेयर ने 14 जून 2024 को ₹5040.40 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह 7 अप्रैल 2025 को ₹2443.70 के 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर से करीब 100 पर्सेंट चढ़ चुका है। पिछले एक महीने में शेयर ने 16 पर्सेंट, तीन महीने में 13 पर्सेंट, छह महीने में 19 पर्सेंट और एक वर्ष में 27 पर्सेंट उछल चुका है।
कंपनी के बारे में
केईआई इंडस्ट्रीज, पहली भारतीय कंपनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को अतिरिक्त हाई वोल्टेज केबल और 330 केवी केबल की कई परियोजनाओं की आपूर्ति की है। इसने संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन को 220 केवी केबल की भी आपूर्ति की है। केईआई एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसने 400 केवी तक के अधिकतम वोल्टेज के लिए नेशनल ग्रिड यूके फ्रेमवर्क समझौते के तहत योग्यता प्राप्त की है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 तक, केईआई इंडस्ट्रीज के पास कुल ₹3,928 करोड़ का ऑर्डर था। इसमें ईपीसी ₹361 करोड़, अतिरिक्त हाई वोल्टेज केबल ₹717 करोड़, घरेलू केबल ₹2,426 करोड़, निर्यात ऑर्डर ₹424 करोड़ और कुल वायर और केबल सेगमेंट ₹3,567 करोड़ था।
कितने किए खर्च
इस बीच, वित्त वर्ष 2025-26 की 9 महीने की अवधि (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान, केईआई इंडस्ट्रीज ने कुल ₹928 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है। साणंद परियोजना के लिए अब तक कुल ₹1,353 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया जा चुका है। इस तिमाही में ₹200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा और शेष राशि अगले वित्त वर्ष में खर्च की जाएगी। कंपनी को पूरे वर्ष की अवधि में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हासिल करने और वित्त वर्ष 2025-26 में अपने परिचालन मार्जिन में सुधार करने की उम्मीद है।
ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया
एलारा कैपिटल के विश्लेषक केईआई इंडस्ट्रीज को सी एंड वॉट उद्योग में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सकारात्मक मानते हैं, जिसका मुख्य कारण इसकी मजबूत बिक्री वृद्धि, लगातार बेहतर मार्जिन और निर्यात पर केंद्रित बाजार है। ब्रोकरेज फर्म ने केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर पर 'एक्युमुलेट' रेटिंग को दोहराया है। कंपनी ने अगले चार वर्षों में 20 प्रतिशत की वृद्धि का अपना लक्ष्य बरकरार रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है। शेयर ब्रोकरेज फर्म के ₹4,575 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस को हासिल कर चुका है।