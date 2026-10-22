11% तक टूटा ये शेयर…9 महीने के निचले स्तर पर भाव; अब क्या करें निवेशक?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में गुरुवार को KEI इंडस्ट्रीज के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। NSE पर कारोबार के दौरान KEI इंडस्ट्रीज का शेयर 11% से ज्यादा गिरकर ₹3,744.80 पर आ गया। यह करीब 9 महीने का निचला स्तर है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

गिरावट की मुख्य वजह कंपनी का उम्मीद से कम मुनाफा और EBITDA मार्जिन पर बढ़ता दबाव रहा। हालांकि, कंपनी के मुख्य वायर और केबल कारोबार में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई, लेकिन बढ़ती लागत ने मुनाफे की रफ्तार को प्रभावित किया। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाली तिमाहियों में कंपनी मार्जिन को कितना सुधार पाती है और ब्रोकरेज इस गिरावट को किस नजरिए से देख रहे हैं।

KEI इंडस्ट्रीज का मुनाफा अनुमान से कम

KEI इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में ₹262 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह एनालिस्ट के ₹272 करोड़ के औसत अनुमान से कम रहा, यानी कंपनी का मुनाफा बाजार की उम्मीद से करीब ₹10 करोड़ नीचे रहा। कंपनी के प्रदर्शन में एक और चिंता EBITDA मार्जिन को लेकर रही। सालाना आधार पर इसमें 81 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई और यह घटकर 10.62% रह गया। EBITDA से पता चलता है कि कंपनी अपने मुख्य कारोबार से कितना ऑपरेटिंग मुनाफा कमा रही है। मार्जिन में गिरावट का मतलब है कि कंपनी को अपनी कमाई के मुकाबले खर्चों का ज्यादा दबाव झेलना पड़ा।

कच्चे माल की लागत बढ़ने से बिगड़ा गणित

तिमाही के दौरान कंपनी की लागत में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। कच्चे माल की खपत पर होने वाला खर्च सालाना आधार पर 46% बढ़ गया। इसके अलावा अन्य खर्च 22% से ज्यादा बढ़कर ₹343 करोड़ पहुंच गए। कर्मचारियों से जुड़े खर्च में भी 20% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹103 करोड़ रहा।

इन बढ़ते खर्चों का असर कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता पर पड़ा। वायर और केबल कारोबार में बिक्री बढ़ने के बावजूद मार्जिन में गिरावट ने निवेशकों को चिंतित किया। बाजार के लिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कच्चे माल की लागत का दबाव आगे भी बना रहता है या कंपनी बेहतर कीमतों और लागत कंट्रोल के जरिए इसकी भरपाई कर पाती है।

वायर और केबल कारोबार में 40% की ग्रोथ

KEI Industries के नतीजों में सबसे सकारात्मक पहलू उसका वायर और केबल कारोबार रहा। इस सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 40% बढ़कर ₹3,669 करोड़ हो गया। इससे मुख्य कारोबार में मांग और बिक्री की मजबूती का संकेत मिलता है। दूसरी ओर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सेगमेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 3.78% घट गया। इस तरह कंपनी के अलग-अलग कारोबार का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा।

निवेशकों की चिंता सिर्फ बिक्री में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। वे यह भी देख रहे हैं कि बढ़ते रेवेन्यू का कितना हिस्सा मुनाफे में बदल पा रहा है। वायर और केबल कारोबार की मजबूत ग्रोथ के बावजूद मार्जिन में गिरावट और अनुमान से कम मुनाफे ने शेयर पर दबाव बढ़ाया।

मोतीलाल ओसवाल की क्या राय है?

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) के मुताबिक, वायर और केबल कारोबार में मार्जिन बाजार की उम्मीद से कमजोर रहा। हालांकि, ब्रोकरेज ने इस सेगमेंट को लेकर सकारात्मक नजरिया बनाए रखा है। इसकी वजह इस कारोबार में लंबे समय तक ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इस राय से संकेत मिलता है कि तिमाही के कमजोर मार्जिन को लेकर चिंता के बावजूद ब्रोकरेज कंपनी के मुख्य कारोबार की भविष्य की संभावनाओं को महत्व दे रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में ब्रोकरेज का नया टारगेट प्राइस नहीं दिया गया है।

Nuvama ने नतीजों पर क्या कहा?

नुवामा (Nuvama Institutional Equities) के एनालिस्टों के मुताबिक, KEI Industries का नेट प्रॉफिट उसके अनुमान से 3% कम रहा। वहीं, कंपनी का EBITDA भी ब्रोकरेज के अनुमान से 4% नीचे रहा। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रदर्शन मुनाफे और ऑपरेटिंग कमाई, दोनों मोर्चों पर उम्मीद से कमजोर रहा। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि ब्रोकरेज ने कंपनी के लॉन्ग टर्म आउटलुक को पूरी तरह नकार दिया है। इसके लिए उनकी विस्तृत रिपोर्ट, रेटिंग और टारगेट प्राइस देखना जरूरी होगा।

निवेशक इन बातों पर रखें नजर

KEI Industries के नतीजों में एक तरफ वायर और केबल कारोबार की मजबूत ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन की चुनौती। यही अंतर फिलहाल शेयर बाजार की प्रतिक्रिया में दिखाई दे रहा है। निवेशकों के लिए आने वाली तिमाहियों में तीन बातें अहम रहेंगी।

- मार्जिन में सुधार: क्या कंपनी EBITDA मार्जिन को दोबारा बेहतर स्तर पर ला पाती है?

- लागत पर नियंत्रण: कच्चे माल और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी का दबाव कितना कम होता है?

- मुख्य कारोबार की ग्रोथ: क्या वायर और केबल सेगमेंट की मजबूत बिक्री आगे भी जारी रहती है?

शेयर में तेज गिरावट के बाद केवल कम कीमत देखकर खरीदारी का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है। कंपनी के अगले तिमाही नतीजों, मार्जिन की दिशा और ब्रोकरेज के अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। फिलहाल, मजबूत बिक्री ग्रोथ के बावजूद मुनाफे पर लागत का दबाव KEI Industries के शेयर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।