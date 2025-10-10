पैसा रखें तैयार, ग्रो का नवंबर में आने वाला ₹7000 करोड़ का IPO

Groww IPO: ब्रोकरेज कंपनी ग्रो (Groww) जल्द ही अपना ₹7,000 करोड़ का आईपीओ नवंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने जा रही है। इस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का भी निवेश है। इसका प्राइस बैंड अक्टूबर के अंत तक घोषित किया जाएगा।

ब्रोकरेज कंपनी ग्रो (Groww) जल्द ही अपना ₹7,000 करोड़ का आईपीओ नवंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने जा रही है। इस बारे में जानकारी रखने वाले बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु स्थित इस फिनटेक कंपनी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला का भी निवेश है, की ओर से प्राइस बैंड अक्टूबर के अंत तक घोषित किया जाएगा। बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स, जो Groww की मूल कंपनी है, इस आईपीओ के जरिए करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग ₹70,400 करोड़ का मूल्यांकन हासिल करने का लक्ष्य रख रही है।

कैसा होगा आईपीओ इस बड़े आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मुख्य प्रबंधक (बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स) होंगे। ₹7,000 करोड़ के इस शेयर इश्यू में ₹1,060 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे, जबकि बाकी हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में रहेगा, जिसमें मौजूदा निवेशक, जिनमें नडेला भी शामिल हैं, अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।

हालिया IPO अउटलुक अक्टूबर महीने में इस साल के कुछ सबसे बड़े आईपीओ आए हैं। टाटा कैपिटल का ₹15,500 करोड़ का इश्यू, जो अब तक का सबसे बड़ा है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का ₹11,600 करोड़ का आईपीओ। इससे पहले जून में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने ₹12,500 करोड़ का इश्यू लॉन्च किया था।

उद्योग की मौजूदा चुनौतियां और ग्रो का प्रदर्शन Groww का प्रस्तावित आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब स्टॉक ब्रोकिंग उद्योग फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेड में रेगुलेटरी सख्ती के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव महसूस कर रहा है। जून तिमाही में Groww की ऑपरेशनल इनकम 9.6% घटकर ₹904 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,000 करोड़ थी। हालांकि, टैक्स बाद लाभ (PAT) इस तिमाही में ₹378 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है।