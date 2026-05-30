एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने वाली डिफेंस कंपनी के शेयरों पर रखें नजर, DII ने बढ़ाई हिस्सेदारी
Zen Technologies Ltd Share Price: एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर इस समय फोकस में हैं। कंपनी में DII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।
Zen Technologies Ltd Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर इस समय दिग्गजों की निगाह टिकी हुई है। मौजूदा समय में दुनिया भर में कई युद्ध चल रहे हैं। बदलते समय के साथ युद्ध की शैली में भी काफी बदलाव आ गया है। पहले के मुकाबले युद्ध अब टेक्नोलॉजी आधारित हो गए हैं। यही वजह है कि निवेशकों का ध्यान डिफेंस स्टॉक पर टिका हुआ है। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी उन्हीं डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में से एक है जिसमें DII ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च तिमाही के डाटा के अनुसार कंपनी में DII की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत को पार कर गई है।
10% के पार पहुंच गई DII की हिस्सेदारी?
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान जेन टेक्नोलॉजी ने कंपनी में 2.2 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है। जिसके बाद मार्च क्वार्टर के समाप्त होने तक डिफेंस कंपनी में DII की कुल हिस्सेदारी 10.06 प्रतिशत हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सबसे बड़ा खरीदार रहा है। मार्च तिमाही के दौरान इस फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 4.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.96 प्रतिशत कर दिया है।
क्या करती है कंपनी?
मौजूदा समय में जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एंटी ड्रोन सप्लाई करने वाली कंपनी है। वैश्विक स्तर पर कंपनी ने अबतक 1000 से अधिक ड्रोन सिस्टम सप्लाई कर दिए हैं।
कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत
जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का मार्च 2026 के अंततक 1336 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था। जिसमें से 113.40 करोड़ रुपये का ऑर्डर सब्सिडियरी कंपनियों के पास था। बता दें, मार्च तिमाही के दौरान जेन टेक्नोलॉजी को 431 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
Zen Technologies Ltd के शेयर बीएसई में 1.70 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1666.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 21 प्रतिशत लुढ़क गया है।
दो साल में जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर 78 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 364 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 2190 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों का दाम 2244 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।