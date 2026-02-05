Hindustan Hindi News
आज ट्रेंट, टाटा पावर, NHPC, मैरिको, NSDL समेत इन शेयरों पर रखें नजर

Feb 05, 2026 06:36 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Watch: घरेलू शेयर मार्केट में आज जिन कंपनियों के शेयरों में हलचल रहने की उम्मीद है, उनमे टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और टाटा पावर, एनएचपीसी, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, मैरिको, एनएसडीएल, कमिंस इंडिया और टीसीआई शामिल है। इन स्टॉक्स पर आज निवेशकों की नजर रहेगी, क्यों ये सभी किसी न किसी वजह से खबरों में हैं। आइए जानें कौन सा स्टॉक किस वजह से खबरों में है?

ट्रेंट

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू में 14.8% की वृद्धि दर्ज की। इसकी EBITDA 27.6% बढ़कर 1,081.7 करोड़ रुपये हो गई। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 18.2% से बढ़कर 20.2% हो गया। कंपनी ने कहा कि त्योहारी सीजन जल्दी शुरू होने के कारण तीसरी तिमाही के रेवेन्यू की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। कंपनी ने यह भी कहा कि जारी भू-राजनीतिक अशांति के चलते सप्लाई चेन की कुछ चुनौतियों का सामना करना जारी है। तीसरी तिमाही में माहौल मंद रहा, लेकिन धीरे-धीरे सुधर रहा है और मध्यम अवधि में आउटलुक बेहतर हो रहा है।

टाटा पावर

कंपनी का रेवेन्यू और EBITDA अनुमानों से कम रहा, मार्जिन अनुमान के अनुरूप रहा, जबकि मुनाफा अधिक रहा। कंपनी गुजरात सरकार के साथ एक पूरक पीपीए (पावर पर्चेज एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में है, जहां केवल एक मुद्दा लंबित है और उसके हल होने की उम्मीद कुछ हफ्तों में है। कंपनी को यूपी डिस्कॉम के निजीकरण में देरी को लेकर भी कुछ नहीं सुनाई दिया है।

एनएचपीसी

बोर्ड ने ओडिशा में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक ज्चइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए एनएचपीसी और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने पीटीसी इंडिया के बोर्ड से एनएचपीसी के नामित निदेशक को वापस लेने और पीटीसी के "प्रमोटर" के रूप में एनएचपीसी की स्थिति और अधिकारों को छोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

कंपनी की EBITDA पिछले साल की तुलना में 80% गिर गई, जबकि मार्जिन पिछले साल के 44.4% से घटकर 9.5% हो गया। कंपनी को सुबनसिरी लोअर परियोजना के एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम (एटीएस) के शुल्क के रूप में 31 दिसंबर तक 781.45 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन सिस्टम का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसे अन्य खर्चों के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे तिमाही के दौरान परिचालन प्रदर्शन प्रभावित हुआ।

मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर

कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 32% बढ़कर 41.4 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू 25.8% बढ़कर 405.9 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA 31.5% बढ़कर 95.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 22.4% पर समान रहा। मरीजों और टेस्ट की संख्या में पिछले साल की तुलना में क्रमशः 14% और 13% की वृद्धि हुई। बी2सी रेवेन्यू में 19% की वृद्धि हुई, जबकि बी2बी रेवेन्यू में पिछले साल की तुलना में 35% की वृद्धि हुई। ट्रू हेल्थ और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में पिछले साल की तुलना में क्रमशः 37% और 34% की वृद्धि दर्ज की गई।

मैरिको

कंपनी अपनी प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप, कॉस्मिक्स वेलनेस की चुकता शेयर पूंजी में 60% हिस्सेदारी हासिल करेगी। इससे प्रीमियम खाद्य और पोषण श्रेणियों में उसकी मौजूदगी बढ़ेगी और एक डिजिटल-फर्स्ट फंक्शनल वेलनेस ब्रांड उसे मिल जाएगा। शेष हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2029 के अंत में एक निर्धारित मूल्य पर हासिल की जाएगी, जो कुछ मानदंडों, मंजूरियों और समझौते की शर्तों के अधीन होगी। शुरुआती हिस्सेदारी 375 करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्य पर हासिल की जा रही है।

एनएसडीएल

कंपनी के 149.2 मिलियन शेयर, यानी इसकी कुल बकाया पूंजी का 75% हिस्सा, गुरुवार को छह महीने के शेयरधारक लॉक-इन की समाप्ति पर खुले बाजार में कारोबार के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। बुधवार की समापन कीमत के आधार पर, यह 75% इक्विटी 14,875 करोड़ रुपये की है।

कमिंस इंडिया

कमिंस का तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 11.9% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि के 514 करोड़ रुपये की तुलना में 453 करोड़ रुपये रहा। तिमाही में रेवेन्यू मामूली रूप से 1% घटकर 3,055 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 3,086 करोड़ रुपये था, जबकि EBITDA 5.7% बढ़कर 635.4 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 19.5% से बढ़कर 20.8% हो गया।

टीसीआई

TCI ने तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 10.4% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि के 118.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 130.5 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही में रेवेन्यू 7.2% बढ़कर 1,064 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 993.5 करोड़ रुपये था, जबकि EBITDA 10.6% बढ़कर 121.1 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 11% से बढ़कर 11.4% हो गया।

