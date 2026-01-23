इंडिगो, बंधन बैंक, रिलायंस, एनटीपीसी ग्रीन समेत इन शेयरों पर आज रखें नजर

संक्षेप: Stock Watch: इंडसइंड बैंक, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी ग्रीन एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), डीसीबी बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडिया सीमेंट्स के आज तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे।

Stock Watch: इंडसइंड बैंक, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी ग्रीन एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), डीसीबी बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडिया सीमेंट्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, लॉरस लैब्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, पिरामल फाइनेंस, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस आदि कंपनियां अपने तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे आज जारी करेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) इंडिगो एयरलाइंस के संचालक इंटरग्लोब एविएशन ने तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में 1,546.5 करोड़ रुपये के असाधारण नुकसान के बीच, वर्ष पहले की तुलना में 77.6% की तेज गिरावट के साथ, कंसॉलिउेटेड नेट प्रॉफिट 549.1 करोड़ रुपये दर्ज किया। राजस्व में 6.2% की वृद्धि हुई, जो 23,471.9 करोड़ रुपये रहा। विदेशी मुद्रा को छोड़कर EBITDA में 5.5% की गिरावट आई, जो 7,043.4 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन गिरकर पिछले वर्ष के 33.7% से 30% पर आ गया।

बंधन बैंक बंधन बैंक का तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में नेट प्रॉफिट 51.8% घटकर 426.5 करोड़ रुपये से 205.6 करोड़ रुपये रह गया। शुद्ध ब्याज आय (NII) में 4.5% की गिरावट आकर 2,688.3 करोड़ रुपये रह गई। प्रावधान और आकस्मिकताएं 16% घटकर 1,376 करोड़ रुपये से 1,154.6 करोड़ रुपये रह गईं। सकल एनपीए घटकर 5.02% से 3.33% और शुद्ध एनपीए घटकर 1.37% से 0.99% पर आ गया (पिछली तिमाही की तुलना में)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी 16 स्टेप-डाउन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विलय अपनी क्लीन एनर्जी, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में कर दिया है।

अशोका बिल्डकॉन अशोका बिल्डकॉन को डामन के लोक निर्माण विभाग से एक प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण के लिए 307.71 करोड़ रुपये के ऑर्डर का स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।