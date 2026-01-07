टाइटन, टाटा स्टील समेत इन 7 शेयरों पर आज रखें नजर, बड़ी हलचल के आसार

संक्षेप: Stocks in News: आज शेयर मार्केट में गिरावट के आसार हैं। इस बीच आज के कारोबार में टाइटन, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एमएंडएम आदि कंपनियों के शेयर विभिन्न अपडेट्स और तीसरी तिमाही के नतीजों के कारण फोकस में रहेंगे।

टाइटन टाइटन कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस ने दिसंबर समाप्त तिमाही में साल-दर-साल 40% की वृद्धि दर्ज की। अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में 79% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू बिजनेस में पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 38% की वृद्धि दर्ज हुई। टाटा समूह की इस कंपनी ने 56 नई दुकानें जोड़कर अपने खुदरा नेटवर्क को 3,433 दुकानों तक पहुंचा दिया।

टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रतिस्पर्धा नियामक ने बाजार नेताओं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सार्वजनिक क्षेत्र की एसएआईएल और 25 अन्य फर्मों को स्टील की बिक्री कीमतों पर मिलीभगत करके प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करते पाया है, जिससे कंपनियों और उनके अधिकारियों पर भारी जुर्माने का जोखिम मंडरा रहा है।

बायोकॉन बायोकॉन नेकहा कि उसकी इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स अपने कैंसर पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए तीन नए ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर पेश करेगी। इन नए ऑन्कोलॉजी परिसंपत्तियों के साथ, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के पास उद्योग में सबसे व्यापक ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो में से एक होगा।

लोढ़ा डेवलपर्स रियल्टी फर्म लोढ़ा डेवलपर्स ने मंगलवार को दिसंबर समाप्त तिमाही में अपने आवासीय गुणों की मजबूत मांग से प्रेरित होकर बिक्री बुकिंग में 25% की वृद्धि दर्ज करते हुए 5,620 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग की सूचना दी। कंपनी ने पिछले साल इसी अवधि में 4,510 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी।

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिडिलाइट वेंचर्स ने टीसीसी कॉन्सेप्ट (टीसीसी) द्वारा पेपरफ्राई के शेयरों के अधिग्रहण के मद्देनजर एक 100% शेयर स्वैप डील में पेपरफ्राई में अपनी पूरी हिस्सेदारी टीसीसी को स्थानांतरित कर दी है। तदनुसार, पीवीपीएल टीसीसी में 2.20% हिस्सेदारी रखता है।