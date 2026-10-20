इन 3 शेयरों पर रखें नजर, ₹30 तक का अंतरिम डिविडेंड; जानें रिकॉर्ड डेट और पूरी डिटेल
मुख्य बातें
- Dividend Stocks: ICICI प्रूडेंशियल मैनेजमेंट कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर शेयर पर ₹30 अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है
- इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी ने 0.50 रुपये अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है
- MRPL ने ₹3 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है
Dividend Stocks: शेयर बाजार में डिविडेंड से कमाई करने वाले निवेशकों के लिए इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और मैंग्लोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के शेयर चर्चा में हैं। तीनों कंपनियों ने अपने अंतरिम डिविडेंड के लिए 21 अक्टूबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। हालांकि, दशहरा के कारण मंगलवार, 20 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद है। ऐसे में रिकॉर्ड डेट से पहले सोमवार, 19 अक्टूबर को आखिरी कारोबारी सत्र था।
किन शेयरों पर कितना डिविडेंड मिलेगा?
1.इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी
इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी ने पात्र शेयरधारकों के लिए हर शेयर पर 0.50 रुपये अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसके लिए 21 अक्टूबर 2026 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है।
डिविडेंड हिस्ट्री: कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.50 प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की भी सिफारिश की थी। कंपनी इससे पहले अक्टूबर 2025 और अक्टूबर 2024 में ₹0.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है।
2. ICICI प्रूडेंशियल AMC
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हर शेयर पर ₹30 अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। तीनों कंपनियों में प्रति शेयर घोषित होने वाली यह सबसे बड़ी डिविडेंड राशि है।
डिविडेंड हिस्ट्री: कंपनी ने जनवरी 2026 में ₹14.85 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड और जून 2026 में ₹12.40 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड दिया था। नई घोषणा के साथ उपलब्ध रिकॉर्ड में जनवरी 2026 से घोषित डिविडेंड का कुल आंकड़ा ₹57.25 प्रति शेयर हो जाता है।
3. MRPL
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनिंग कंपनी MRPL ने ₹3 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए भी 21 अक्टूबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। 19 अक्टूबर को शेयर ₹173.60 पर था।
डिविडेंड हिस्ट्री: MRPL ने मार्च 2026 में ₹4 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इससे पहले अगस्त 2024 में ₹2 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड और फरवरी 2024 में ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया गया था।
रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है?
रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जिसके आधार पर कंपनी यह तय करती है कि कौन-से शेयरधारक डिविडेंड पाने के पात्र हैं। भारतीय शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट व्यवस्था के तहत पात्रता के लिए आम तौर पर रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है।
मान लीजिए, MRPL ₹3 प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है और रिकॉर्ड डेट 21 अक्टूबर 2026 है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको मिलने वाला डिविडेंड ₹300 होगा।
अगर आपने पात्रता के लिए शेयर पहले से खरीदे थे और 19 अक्टूबर को बेच दिए, तो सामान्य T+1 व्यवस्था में भी आप डिविडेंड के पात्र रह सकते हैं, बशर्ते बिक्री एक्स-डिविडेंड तारीख पर या उसके बाद हुई हो और अन्य शर्तें पूरी हों।
चूंकि 20 अक्टूबर को बाजार बंद है और 21 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है, इसलिए इन कंपनियों के शेयरों में पात्रता के लिए 19 अक्टूबर का कारोबारी सत्र महत्वपूर्ण था। अगर आपने 19 अक्टूबर को ही पहली बार शेयर खरीदे, तो उस ट्रेड के सेटलमेंट और एक्स-डिविडेंड तारीख को ध्यान में रखकर पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।
डिविडेंड पाने के लिए शेयर कब खरीदना जरूरी है: भारत में शेयरों का सामान्य सेटलमेंट T+1 है। इसलिए रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले वाले कारोबारी दिन तक शेयर खरीद लेना आम तौर पर जरूरी होता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें